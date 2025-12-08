Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Kış aylarının altın baharatı: Zerdeçal neden vücudu ısıtıyor?

        Soğuk havalara doğal destek: Zerdeçal neden vücudu ısıtıyor?

        Enfeksiyonların arttığı kış döneminde bağışıklığı destekleyen zerdeçal, aynı zamanda vücudun ısısını korumaya yardımcı oluyor. Antiinflamatuar ve dolaşım artırıcı bileşenleri sayesinde doğal bir ısınma hissi sağlayan zerdeçal, doktorların da sıkça önerdiği baharatlar arasında. İşte detaylar...

        Giriş: 08.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:30
        Kışın içinizi ısıtan gizli güç
        Kışın soğuğuyla başa çıkmak için sadece kalın giysiler yetmiyor; doğanın sunduğu bazı baharatlar da vücudu sıcak tutmaya yardımcı oluyor. Zerdeçal, içerdiği kurkumin ve uçucu yağlarla metabolizmayı harekete geçirerek ısı hissini artıran doğal bir destek sunuyor.

        C vitamini deposu besinler
        C vitamini deposu besinler
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?

        ZERDEÇALIN BESİN DEĞERLERİ

        Bir yemek kaşığı zerdeçal yaklaşık 29 kcal enerji sağlar.

        İçeriğinde:

        - 6,31 g karbonhidrat

        - 0,91 g protein

        - 2,1 g lif

        - 0,31 g yağ

        - 0,3 g şeker bulunur.

        Ayrıca günlük:

        - Manganez ihtiyacının %26’sını,

        - Demir ihtiyacının %16’sını,

        - Potasyum ihtiyacının %5’ini,

        - C vitamini ihtiyacının %3’ünü karşılar.

        Zerdeçal, içerdiği kurkumin sayesinde doğal bir antiinflamatuar olarak vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya, enfeksiyonlarla mücadele etmeye ve birçok hastalığa karşı koruma sağlamaya yardımcı olur. Sindirim sistemini düzenler, kan şekerini dengelemeye destek olur, karaciğer sağlığını iyileştirir, kalp-damar sistemini korur, hafızayı güçlendirir ve ağrı kontrolüne katkı sağlar.

        BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

        Zerdeçal; antimikrobiyal, antiviral, antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini destekler, vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir ve zararlı mikropların çoğalmasını engeller.

        EKLEM AĞRILARINI AZALTIR

        Artrit gibi iltihap temelli rahatsızlıklardan kaynaklanan eklem ağrılarını hafifletmede zerdeçalın güçlü antiinflamatuar bileşeni kurkumin önemli rol oynar.

        İLTİHABI YATIŞTIRIR

        Kurkumin, vücuttaki inflamasyonu azaltmaya, iltihabi süreçleri baskılamaya ve enfeksiyonlarla daha etkili bir şekilde savaşmaya yardımcı olur.

        KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

        Zerdeçal, kalp ve damarların iç yüzeyini kaplayan endotel tabakasının fonksiyonlarını iyileştirerek kalp hastalıkları riskinin düşürülmesine katkı sağlar.

        CİLT SORUNLARINI HAFİFLETİR

        Antioksidan ve antienflamatuar özellikleri sayesinde akne, egzama ve sedef gibi cilt problemlerinin yatıştırılmasına destek olur.

        HAFIZAYI VE DİKKATİ GÜÇLENDİRİR

        Kurkuminin beyin hücrelerini oksidatif stresten koruduğu ve nörobilişsel fonksiyonların daha sağlıklı işlemesine destek olduğu düşünülmektedir. Alzheimer gelişimini yavaşlatabileceğine dair bulgular mevcuttur.

        KARACİĞERİ TEMİZLER VE KORUR

        Zerdeçal, karaciğerin toksinleri daha hızlı atmasına destek olur, iltihabi yükü azaltır ve karaciğer sağlığının korunmasına yardımcı olur.

        SİNDİRİMİ DÜZENLER

        Gaz, şişkinlik ve inflamatuar bağırsak sorunlarına karşı rahatlatıcı etki gösterir. Midenin ve bağırsakların daha düzenli çalışmasına yardımcı olur.

        KAN ŞEKERİNİ DENGELEMEYE YARDIMCI OLUR

        Kurkumin, antioksidan ve antiinflamatuar etkileriyle insülin direncinin azalmasına, kan şekeri düzeninin iyileşmesine ve diyabetle ilişkili risk faktörlerinin hafiflemesine katkı sunabilir.

        SOLUNUM YOLUNA İYİ GELİR

        Antiviral etkileri sayesinde özellikle zerdeçal çayı, öksürüğü yatıştırabilir, boğazdaki tahrişi azaltabilir ve solunum yollarının rahatlamasına yardımcı olabilir.

        SERBEST RADİKALLERİ NÖTRALİZE EDER

        Antioksidan yapısı sayesinde vücudu serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarından korur; bu da kalp hastalıkları, kanser, artrit ve Alzheimer gibi pek çok kronik rahatsızlık riskini azaltabilir.

        KANSER HÜCRELERİNİN YAYILMASINI YAVAŞLATABİLİR

        Kurkumin, kanser hücrelerinin büyüme ve çoğalma hızını azaltmaya yönelik potansiyel bir etkiye sahiptir.

        KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

        Zerdeçal ve kurkuminin serum lipid seviyelerini düzenlediği, yüksek kolesterolün olumsuz etkilerini azalttığı ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağladığı düşünülmektedir.

        DEPRESYON BELİRTİLERİNİ HAFİFLETEBİLİR

        Kurkuminin, beyindeki BDNF seviyelerini artırarak ruh halini düzenleyen serotonin ve dopamin hormonlarının dengelenmesine katkı sağladığı gözlemlenmiştir.

        TERMOJENİK ETKİYE SAHİP BİLEŞENLER

        Zerdeçal; kurkumin, turmeronlar ve zingiberene gibi bileşikler sayesinde hafif termojenik etki göstererek enerji harcamasını ve iç ısı üretimini artırabilir.

        KAN DOLAŞIMINI HIZLANDIRIR

        Damar genişletici ve iltihap azaltıcı özellikleri kan akışını destekler, bu da özellikle soğuk havalarda vücudun daha sıcak hissedilmesini sağlayabilir.

        GELENEKSEL TIPTA “ISITICI” OLARAK KABUL EDİLİR

        Ayurveda’ya göre zerdeçal “ushna” yani ısıtıcı bir maddedir.

        Metabolik ateşi güçlendirdiği, kan dolaşımını artırdığı ve soğuk-nem dengesizliklerini dengelediği düşünülür.

        BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLEYARAK ISI HİSSİNİ ARTIRIR

        Kış aylarında enfeksiyonların yol açtığı üşüme ve halsizlik hislerini azaltarak dolaylı yoldan ısınma etkisi yaratır.

        KARABİBERLE SİNERJİ OLUŞTURUR

        Karabiberin içerdiği piperin, kurkuminin emilimini yaklaşık 20 kat artırır. Bu da zerdeçalın metabolik ve dolaşımsal etkilerinin daha güçlü hissedilmesini sağlar.

        Zerdeçalın kış aylarında “ısıtıcı” olarak algılanmasının temel nedenleri şunlardır:

        - Termojenik bileşenleri

        - Kan dolaşımını artırıcı etkisi

        - Sindirim ateşini desteklemesi

        - Bağışıklık sistemini güçlendirmesi

        - Karabiber ile birlikte etkisinin artması

        Gerçek anlamda ateşi yükseltmez ancak metabolizma ve dolaşım üzerindeki etkileri sayesinde vücutta sıcaklık hissi oluşturur.

        Görsel Kaynak: shutterstock

