Kış lastiği uygulaması başladı! Kış lastiği takmama cezası ne kadar, kimler için zorunlu?
Her yıl 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da biten kış lastiği kullanım zorunluluğu, bu sene erken bir tarihe çekildi. Yapılan değişiklik kapsamında uygulamanın süresi 4 aydan 5 aya uzatıldı. Böylece kış lastiği kuralı bu yıl hem daha erken devreye girecek hem de daha uzun bir dönem boyunca geçerli olacak. İşte kış lastiği zorunluluğuna ilişkin tüm detaylar…
Her yıl 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren kış lastiği uygulaması bu yıl için erkene çekildi ve 15 Kasım itibarıyla başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte kış lastiği uygulamasının süresi 4 aydan 5 aya yükseltildi. Peki, kış lastiği kimler için zorunlu, lastik takmama cezası ne kadar?
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
Kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başladı.
Buna göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.
KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?
Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Bireysel araç sahiplerinin böyle bir zorunluluğu bulunmuyor.