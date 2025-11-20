Her yıl 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren kış lastiği uygulaması bu yıl için erkene çekildi ve 15 Kasım itibarıyla başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte kış lastiği uygulamasının süresi 4 aydan 5 aya yükseltildi. Peki, kış lastiği kimler için zorunlu, lastik takmama cezası ne kadar?