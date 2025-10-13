Her yıl 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren kış lastiği uygulaması, bu yıl hava koşullarının etkisiyle daha erken bir tarihe çekildi. Buna göre, kış lastiği zorunluluğu artık 4 ay değil, 5 ay boyunca geçerli olacak. Peki, kış lastiği uygulaması hangi tarihler arasında geçerli olacak, kimleri kapsayacak ve kurala uymayanlara ne kadar ceza verilecek? İşte konuya dair tüm detaylar...