        Haberler Bilgi Spor Kış transfer sezonu tarihleri 2025-2026 | Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

        Kış transfer sezonu tarihleri: Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

        Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer tescil dönemi için geri sayım başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Süper Lig ekipleri TFF tarafından açıklanan tarihlerde yeni transferlerini tescil ettirip kadrolarını güçlendirebilecek. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?" İşte 2025-2026 ara transfer döneminin başlayacağı tarih...

        Giriş: 20.12.2025 - 19:53 Güncelleme: 20.12.2025 - 19:53
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin değiştiğini açıkladı. Böylece ikinci transfer döneminin başlayacağı ve sona ereceği tarihler belli oldu. Peki, "Transfer sezonu ne zaman açılıyor? 2026 Ocak ara transfer dönemi hangi tarihte başlayacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer döneminin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026'da sona ereceğini duyurdu.

        TFF daha önce 5 Ocak 2026’da başlayıp ve 10 Şubat 2026’da sona ereceğini açıklanmıştı.

