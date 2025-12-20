Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin değiştiğini açıkladı. Böylece ikinci transfer döneminin başlayacağı ve sona ereceği tarihler belli oldu. Peki, "Transfer sezonu ne zaman açılıyor? 2026 Ocak ara transfer dönemi hangi tarihte başlayacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...