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Kısa Çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor?

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Sorusu devletin sağlamış olduğu ödenekten yararlananlar tarafından merak konusu oldu. Peki, konuyla ilgili açıklama geldi mi?

Kısa Çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor?

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih yaklaştı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK? SON TARİH NEDİR?

Destekten yararlanan kişi sayısı 2.1 milyon kişiyi aşarken kısa çalışma ödeneği 30 Haziran tarihinde sona erecek. Kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Ödeneğin uzatılma durumu ile ilgili ise henüz bir açıklama bulunmuyor.

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