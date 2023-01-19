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'Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu

Sabancı Vakfı'nın 'Kısa Film Uzun Etki' sloganıyla bu yıl 7'ncisini düzenlediği 'Kısa Film Yarışması'nın kazananları belirlendi 

'Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu
HABERTURK.COM

Sabancı Vakfı'nın 'Kısa Film Uzun Etki' sloganıyla bu sene 7'ncisinin düzenlediği 'Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu. "Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar" temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni; oyuncu ve jüri üyesi Kaan Urgancıoğlu'nın yanı sıra pek çok iş insanının katıldığı gece Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın ev sahipliğinde ve Zeynep Atakan'ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşti.

"ÇOK GÜZEL FİLMLER İZLEDİK"

Ödül töreni öncesi sorulara yanıt veren Kaan Urgancıoğlu, "Allah utandırmasın. Daha önce seyirci olarak katılmıştım. Çok da güzel filmler izledik. Benim için keyifli bir süreç oldu. Çok kıymetli insanlar ile de tanışma fırsatım oldu" diye konuştu. Urgancıoğlu, geçtiğimiz haftalarda Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ile Josh Hartnett ile birlikte rol aldığı 'Servet Operasyonu' filmi hakkında ise, "İnşallah güzel oldu benim için de. Çok büyütülecek bir şey değil aslında. Sadece İngilizce dublaj yapıyor olmam zor oldu. Haliyle de bu durum konuşuldu" ifadelerini kullandı.

Yarışma, genç sanatçılar tarafından yoğun ilgi görürken finale kalan 11 eser arasında birincilik ödülünün sahibi 'Kız Evi' filmiyle yönetmenler Ece Akın ve Mustafa Solmaz'ın oldu. Ece Akın ve Mustafa Solmaz'a ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı takdim etti. Yarışmanın 2'ncisi 'Peki Bu Kadın Kim?' filminin yönetmeni Dilşad Demir'e ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan verirken, 3'üncü olan 'Çamaşır İpi' filminin yönetmeni Hüseyin Urçuk'a ödülü yarışmanın sanat yönetmeni Zeynep Atakan tarafından sunuldu. Bu yıl 2'nci kez verilen Sosyal Etki Ödülü'nün sahibi ise 'Çiçek Açar' filmiyle Süheyla Noyan oldu. 'Balık Tutmak İstiyorum' filmiyle Melihat Ağgül ve 'Örüntü' filmiyle Erkan Selçin de mansiyon ödülü kazandı.

Ödül almaya hak kazananlar; 7'nci 'Kısa Film Yarışması'nın jürisi yönetmen ve senarist Biket İlhan, Avrupa Film Akademisi (EFA) Başkanı, yapımcı ve yazar Mike Downey, yönetmen Zeynep Günay Tan, oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile dünya sinemasından ödüllü İspanyol oyuncu Beatriz Rico'nun değerlendirmeleriyle belirlendi. Sosyal Etki Jürisi'nde ise dramaturg Dr. Sündüz Haşar, Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları programları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşecan Terzioğlu ve Eğitim Uzmanı Ali Koç yer aldı.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada yarışmanın temasını "Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar" olarak belirlediklerini ve bu yıl yarışmaya başvuru yapan kadın yönetmen sayısında rekor kırıldığını aktaran Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Bundan tam 7 yıl önce, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nı 'Kısa Film Uzun Etki' sloganıyla başlattık. Vakfımızın yarım asırlık geçmişinde olduğu gibi Kısa Film Yarışması ile de toplumsal konulara sinema aracılığıyla dikkat çekmeyi ve genç sanatçıların gelişimlerine katkı vermeyi hedefledik. Her yıl farklı bir toplumsal konuya değiniyoruz. Yarışmamızda bu yıl belirlediğimiz tema olan 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar', Sabancı Vakfı olarak en önemli konularımızın başında geliyor. Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar sorunu, son yıllarda tüm dünyanın özellikle de ülkemizin en büyük problemleri arasında yer alıyor. Bizler bu sorun karşısında harekete geçerken, sanatın dönüştürücü gücünü de yanımıza alarak, 'Kısa Film Yarışması'nın bu yılki temasını ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar olarak belirledik. Ne mutlu ki sinemacıların bu meseleyi benimsediğini ve çok iyi işlediğini gördük. Bu yıl Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'na başvuru yapanların yarısı kadın yapımcı ve yönetmenlerden oluşuyor. Bu da yarışmanın başladığı 2016 yılından bu yana, cinsiyet eşitliğine en çok yaklaştığımız oran olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca finalist 11 filmin 7'sinin yönetmeninin kadın olmasını da sevindirici bir gelişme olarak görüyor ve bununla gurur duyuyorum. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması kapsamında başvuru ve değerlendirme sürecinde gördüğümüz potansiyel, geleceğimiz için bizlere umut veriyor. Bu yarışmanın genç sinemacılar için bir basamak olmasını ve onlara yepyeni kapılar aralamasını gönülden diliyorum" dedi.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması, ilk yılında 'Mülteci Kadınlar', 2'nci yılında 'Çocuk İşçiler', 2'üncü yılında 'Ayrımcılık', 4'üncü yılında 'Dijital Yalnızlık', 5'inci yılında 'Değişen İklimler, Değişen Hayatlar', 6'ncı yılında 'Yeni Dünyada Yeni Meslekler' ve 7'nci yılında da 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar' teması ile düzenlendi.

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