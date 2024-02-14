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        Haberler Yemek Yapma Kışa özel kavrulmuş havuç çorbası tarifi

        Kışa özel kavrulmuş havuç çorbası tarifi

        Kışın içilebilecek çorba tarifleri çok klasiktir ve insanlar bugün farklı ne yemek yapsam diye düşünebilir. Bu noktada size farklı bir alternatif sunabilecek kavrulmuş havuç çorbası işinize yarayabilir. İşte, sizin için evde kolayca hazırlayabileceğiniz tarife dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 17:14 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:14
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        1

        Kışın kolaylıkla elinizin altında bulunabilecek sebzelerden olan havuç, yemeklerin içerisine eklendiğinde hoş bir aroma verir. Bununla birlikte havucun sadece çorbasını da yapabilirsiniz. İşte, hem sağlıklı hem de farklı bir alternatif olan kavrulmuş havuç çorbasının yapılışı...

        2

        KAVRULMUŞ HAVUÇ ÇORBASI

        Malzemeler:

        900 gram (8-9 tane) havuç

        1 orta boy tatlı patates temizlenmiş ve kabaca doğranmış

        2 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 çay kaşığı tuz

        Yarım çay kaşığı karabiber

        1 çay kaşığı kekik

        1 baş sarımsak

        3

        Çorbası için:

        2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

        1 orta boy soğan doğranmış

        Yarım çay kaşığı tuz

        1 çay kaşığı kimyon

        Yarım çay kaşığı karabiber

        1 çay kaşığı tatlı toz biber

        6 su bardağı sebze suyu veya su

        4

        Temizlediğiniz havuçları ve tatlı patatesleri yarım parmak kalınlığında parçalar halinde doğrayın ve yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine koyun.

        Üzerine zeytinyağını gezdirin ve tüm sebzelere gelmesi için iyice karıştırın. Bu aşamada tuz, kekik ve karabiberi de serpin.

        5

        Fırını 200 dereceye ayarlayıp önden ısıtın. Sarımsağın üst kısmını kesin ve 1 çay kaşığı zeytinyağı gezdirin.

        Sonrasında bir alüminyun folyo ile kaplayın. Folyoya sardığınız sarımsağı sebzelerin yanına yerleştirin.

        6

        Büyük derin bir tencere alın ve içerisine tereyağını ekleyerek orta ateşte eritin. Soğanı doğrayın ve içerisine ekleyin. Yumuşayana kadar 5 dakika sotelerken tuzunu atın.

        Soteledikten sonra içerisine kimyon, karabiber ve toz biberi ekleyin. Daha sonra kavrulmuş sarımsak dişlerini kabuklarından çıkararak tencereye koyun.

        7

        Kavrulmuş sebzeleri ve sebze suyunu da ekleyin.

        Çorbayı 10-12 dakika kadar kaynatın ve kaynadıktan sonra ateşi kısıp kaynamaya bırakın.

        8

        Çorba kaynadıktan sonra çorbadaki sebzeleri bir blender yardımıyla ezin.

        Birkaç dakikalık bir karıştırma pürüzsüz bir püre kıvamı oluşturabilir. Çorbanızı içeceğiniz miktarda bir tabağa alın.

        9

        Çorbayı isteğe bağlı olarak biraz krema veya yoğurt ile servis edin. Ayrıca, kıyılmış maydanozla da süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

        Kaynak: Wyse Guide

        Fotoğraf kaynakları: YouTube

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

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