AA

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı, temmuz itibarıyla 23,7 milyon olurken, Türkiye'de ortalama 4 kişiye bir araç düşüyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, temmuz sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 653 bin 515 aracın yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında otomobil, traktör, minibüs ile otobüslerin trafiğe kayıtlı toplam araçlar içerisindeki oranı değişmedi. Kamyonet ve kamyonun oranı düşerken, motosikletlerin oranı ise arttı.

İL BAZINDA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ARAÇ SAYISI

İl bazında değerlendirildiğinde İstanbul, temmuz itibarıyla toplam 4 milyon 270 bin 702 ile en fazla aracın bulunduğu kent olurken, bunu 2 milyon 98 bin 257 ile Ankara, 1 milyon 461 bin 586 ile İzmir, 1 milyon 132 bin 697 ile Antalya ve 926 bin 188 ile Bursa izledi.

En az taşıtın bulunduğu iller ise 9 bin 103 ile Hakkari, 9 bin 514 ile Tunceli, 15 bin 670 ile Bayburt, 17 bin 335 ile Bingöl ve 19 bin 159 ile Ardahan oldu.

Trafiğe kayıtlı araçların nüfusa oranı ele alındığında Muğla ve Burdur'da her 2 kişiye bir araç düştü. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 983 bin 142 olan Muğla'da 517 bin 818 (yüzde 53),nüfusu 270 bin 796 olan Burdur'da 136 bin 796 (yüzde 51) olarak belirlendi.

Antalya, 2 milyon 511 bin 700 nüfusa karşılık 1 milyon 132 bin 697 (yüzde 45) taşıtla bu kentleri takip etti. Çanakkale, Aydın ve Manisa bu anlamda öne çıkan diğer iller olarak dikkati çekti.

Listede son sırada yer alan 280 bin 991 nüfuslu Hakkari'de araç sayısı 9 bin 103 olarak kaydedildi. Böylece söz konusu kentte 31 kişiye 1 araç düştü.

BAŞKENTTE HER 4 KİŞİYE BİR OTOMOBİL DÜŞÜYOR

Trafiğe kayıtlı toplam 12 milyon 797 bin 195 otomobilin bulunduğu Türkiye'de, geçen ay sonu itibarıyla yaklaşık 7 kişiye bir otomobil düşerken, Ankara'da bu oran "4 kişiye bir otomobil" olarak gerçekleşti. Toplam 5 milyon 639 bin 76 kişinin yaşadığı başkentte, trafiğe kayıtlı otomobil sayısı temmuzda 1 milyon 539 bin 702 oldu.

Otomobillerin nüfusa göre dağılımına bakıldığında Ankara'yı yaklaşık 5 kişiye 1 otomobil düşen Muğla, Antalya, Burdur ve Denizli takip etti.

15 milyonu aşkın nüfusa sahip mega kent İstanbul'da otomobil sayısı 2 milyon 927 bin 974 olarak hesaplanırken, yaklaşık her 5 kişiye bir otomobil düştü.

- Minibüste Giresun, otobüste Tekirdağ, traktörde Ardahan önde

Temmuz itibarıyla diğer taşıtların nüfusa göre dağılımında bakıldığında 59 kişiye 1 minibüs düşen Giresun, 197 kişiye bir otobüs düşen Tekirdağ ve 44 kişiye 1 kamyon düşen Nevşehir öne çıktı.

Rize'de 10 kişiye 1 kamyonet düşerken, 6 kişiye 1 motosiklet düşen Muğla ve Kilis bu açıdan dikkati çeken iller oldu. Nüfusa oranla en çok traktöre sahip il ise 9 kişiye 1 traktör düşen Ardahan olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre temmuz itibarıyla illere göre kişi başına düşen taşıt sayısı şöyle: