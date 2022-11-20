Kişi zamiri konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız bu içeriğimizde kişi zamiri ile ilgili cümleler eşliğinde konunun tüm ayrıntılarına ulaşabileceksiniz. İşte, tüm detaylarıyla kişi zamirleri…
Kişi Zamiri Nedir?
Cümle içinde yer alan varlıkları kişi olarak temsil edebilen yani gerçek kişilerin isimleri yerine kullanılabilen sözcüklere Türkçede kişi zamiri adı verilmektedir. Diğer zamirlerden farklı olarak kişi zamirleri yalnızca insanlar için kullanılmaktadır. Kişi zamirleri isimlerin yerlerine tekil ya da çoğul oma durulmalarına göre getirilmektedir ve tekil ile çoğul olmak üzere toplamda altı farklı kişi zamiri bulunmaktadır.
- Tekil Şahıs (Ben):
- Ben
- Ben üniversitede tarih okuyorum.
- Tekil Şahıs (Sen)
- Bu saate kadar seni bekledik
- Senden eve gelirken ekmek almanı rica ediyorum.
- Tekil Şahıs (O)
- Başım ne zaman sıkışsa o yardımıma koşar.
- Evin anahtarı onda kaldı.
- Çoğul Şahıs (Biz)
- Biz bu akşam size oturmaya gelmeyi düşünüyoruz.
- Biz bu maçı alırız.
- Çoğul Şahıs (Siz)
- Sizden tek bir şey rica edeceğim.
- Bu işi siz çözersiniz.
- Çoğul Şahıs (Onlar)
- Onlar ne düşündüğü biliyorlar.
- Onların çok güzel bir arabası var.
Kişi Zamiri İle İlgili Cümleler
Bu başlık altında kişi zamiri konu anlatımı ve onun yanında kişi zamiri içeren cümleler aracılığıyla konunun tüm inceliklerini kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Not: “O” sözcüğü hem kişi hem de işaret zamiri olarak kullanılabildiğinden ikisinin de cümle içinde karşıladığı varlığa dikkat edilmelidir. Kişi zamiri olan “O” bir kişinin yerine kullanılırken işaret zamiri olan “O” insan dışında başka bir varlığı karşılamaktadır.
Örnek:
- Dün gece her yerde onu aradım. (O= Ali – Kişi zamiri)
- Ayağım takılınca onu ortalık yerden kaldırdım. (O= sehpa – İşaret zamiri)
Not: Tüm kişi zamirleri, ismin hal eklerini alabilmektedirler.
Örnek:
- Ben, beni, bana, bende, benden, benimle
- Sen, seni, sana, sende, senden, seninle
- O, onu, ona, onda, ondan, onunla
- Biz, bizi, bize, bizde, bizden, bizimle
- Siz, sizi, size, sizde, sizden, sizinle
- Onlar, onları, onlara, onlarda, onlardan, onlarla
Not: Sen ve ben zamirleri –e yönelme durum ekini aldıklarında, ses değişimine uğrarlar ve bana, sana şeklinde kullanılırlar.
Örnek:
- Şu kitapları bana uzatır mısın? (Ben – e = Bana)
- Sana iki çift lafım var. (Sen – e= Sana)
Not: Tüm kişi zamirleri kullanılarak belirtili isim tamlaması yapılabilmektedir.
Örnek:
- Benim arabam kapının önünde duruyor.( Benim arabam= Belirtili isim tamlaması)
- Senin kıyafetleri şu an yıkanıyor. (Senin kıyafetlerin= Belirtili isim tamlaması)
Not: İkinci tekil kişi zamiri olan sen, bazı durumlarda cümle içerisinde nezaket ve saygı amacıyla siz olarak da söylenebilmektedir.
Örnek:
- Öğretmenim siz bu konuyu daha önce de anlatmıştınız.
Kişi Zamiri Örnekleri
Kişi zamirleri konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.
- Ben bu akşam sinemaya gideceğim.
- Akşamüzeri bana uğrar mısın?
- Sen bugün çok güzel olmuşsun.
- Sende bir değişiklik seziyorum.
- O, Bu tarz hediyelerden pek hoşlanmaz.
- Biz kimsenin hakkını yemeyiz.
- Bizi hiç tanımamışsın.
- Size söyleyeceklerim var.
- Onlar da bu konuda çok üzgünler.
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