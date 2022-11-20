Kişi zamiri konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız bu içeriğimizde kişi zamiri ile ilgili cümleler eşliğinde konunun tüm ayrıntılarına ulaşabileceksiniz. İşte, tüm detaylarıyla kişi zamirleri…

Kişi Zamiri Nedir?

Cümle içinde yer alan varlıkları kişi olarak temsil edebilen yani gerçek kişilerin isimleri yerine kullanılabilen sözcüklere Türkçede kişi zamiri adı verilmektedir. Diğer zamirlerden farklı olarak kişi zamirleri yalnızca insanlar için kullanılmaktadır. Kişi zamirleri isimlerin yerlerine tekil ya da çoğul oma durulmalarına göre getirilmektedir ve tekil ile çoğul olmak üzere toplamda altı farklı kişi zamiri bulunmaktadır.

Tekil Şahıs (Ben):

Ben

Ben üniversitede tarih okuyorum.

Tekil Şahıs (Sen)

Bu saate kadar seni bekledik

bekledik Senden eve gelirken ekmek almanı rica ediyorum.

Tekil Şahıs (O)

Başım ne zaman sıkışsa o yardımıma koşar.

yardımıma koşar. Evin anahtarı onda kaldı.

Çoğul Şahıs (Biz)

Biz bu akşam size oturmaya gelmeyi düşünüyoruz.

bu akşam size oturmaya gelmeyi düşünüyoruz. Biz bu maçı alırız.

Çoğul Şahıs (Siz)

Sizden tek bir şey rica edeceğim.

tek bir şey rica edeceğim. Bu işi siz çözersiniz.

Çoğul Şahıs (Onlar)