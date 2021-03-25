Kısıtlamada 'pes' dedirten kılıçlı düğün

İHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde koronavirüs terbirlerini hiçe sayıp, düğün konvoyu yapması tepki çekti. Grubun sokakta kılıçla yürüdüğü o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen gün Sultanbeyli'de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli olduğu belirtilen bir grup sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak ellerindeki kılıçlarla, şarkılar söyleyerek düğün eğlencesi düzenlendi.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sokaktan gelen sesleri duyarak dışarı çıkan vatandaşlar ise grubu şaşkınlıkla izledi.

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