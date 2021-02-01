Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Kısıtlamalar kalkacak mı? Gözler Kabine'de!

Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?? Kısıtlamalar kalkacak mı? Korona virüsü vaka sayılarında son günlerde tekrar yaşanan artış ve 17 ilimizde mutant virüsün görülmesiyle birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Özellikle bugün ki Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlar öncesi bu soruların cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Kısıtlamalar kalkacak mı? Gözler Kabine'de!

Bakanlar Kurulu toplantısı başladı. Kabine Toplantısı ile birlikte "Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, yasaklar kalkacak mı? İşte, merak edilen detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Sokağa çıkma yasağının kalkıp kalkmayacağı henüz bilinmiyor. Bilindiği üzere iki aydır hafta sonları tam gün hafta için saat 21.00 'den ertesi gün saat 05.00'e kadar kısmi kısıtlama uygulanıyor.

Vaka sayılarının geçtiğimiz haftalarda vaka sayılarında gözlemlenen düşüş nedeniyle yasakların kaldırılması yüksek sesle dile getirilmiş hatta yasak saatleriyle ilgili yeni öneriler de gündeme gelmişti.

Ancak geçtiğimiz hafta vakalarda yaşanan yükseliş ve çeşitli illerimizde mutasyon vakalarının tespit edilmesi nedeniyle yasakların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Kesin karar ise Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamanın ardından belli olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Kahreden ihmal! Küçük Şiyar kar topu oynuyordu
GÜNDEMKahreden ihmal! Küçük Şiyar kar topu oynuyordu
Mutasyonlu virüs ne demek, belirtileri nelerdir? Mutasyonlu virüs hangi illerde var?
GÜNDEMMutasyonlu virüs hangi illerde var?
İşkur KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur alımı ilanları ne? İşkur memur alımı şartları ve güncel İŞKUR memur al
GÜNDEMİşkur memur alımı şartları ve güncel İŞKUR memur ...
Son dakika haberi: Türkiye'yi sarsan olayda geriye bu kare kaldı! - Haberler
GÜNDEMTürkiye'yi sarsan olayda geriye bu kare kaldı!
Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır? Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlık başvuru ş
GÜNDEMBirleşik Arap Emirlikleri vatandaşlık başvuru ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Siyasi arsızlık - Haber
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye "Siyasi arsızlık" ...
Yaşlı çifti alevler ayırdı
GÜNDEMYaşlı çifti alevler ayırdı
BALIKLAMA DALDI! Son dakika: Kahramanmaraş'ta kar sevinci
GÜNDEMKar sevinci! Balıklama atladı!
Son dakika haberi: Fatih'teki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı! - Haberler
GÜNDEMFatih'teki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı!
MİKSER FACİASI| Son dakika: Ezilerek feci halde can verdi
GÜNDEMBeton mikseri dehşeti! Kadını ezdi!