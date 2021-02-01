Bakanlar Kurulu toplantısı başladı. Kabine Toplantısı ile birlikte "Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, yasaklar kalkacak mı? İşte, merak edilen detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Sokağa çıkma yasağının kalkıp kalkmayacağı henüz bilinmiyor. Bilindiği üzere iki aydır hafta sonları tam gün hafta için saat 21.00 'den ertesi gün saat 05.00'e kadar kısmi kısıtlama uygulanıyor.

Vaka sayılarının geçtiğimiz haftalarda vaka sayılarında gözlemlenen düşüş nedeniyle yasakların kaldırılması yüksek sesle dile getirilmiş hatta yasak saatleriyle ilgili yeni öneriler de gündeme gelmişti.

Ancak geçtiğimiz hafta vakalarda yaşanan yükseliş ve çeşitli illerimizde mutasyon vakalarının tespit edilmesi nedeniyle yasakların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Kesin karar ise Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamanın ardından belli olacak.