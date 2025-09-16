Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin KISKANMAK OYUNCULARI, KONUSU VE DİZİ KARAKTERLERİ: Now TV’nin yeni dizisi Kıskanmak konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

        Kıskanmak dizisi oyuncuları ve konusu: Kıskanmak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Now TV'nin yeni dizisi Kıskanmak ekran yolculuğuna başlıyor. Kıskanmak oyuncuları ve konusu diziseverler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı dizi; Seniha'nın hem geçmişiyle yüzleşmesini hem de hayatını geri alma çabasını merkeze alıyor. Peki Kıskanmak konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte Now TV'nin yeni dizisi Kıskanmak konusu, oyuncuları ve dizi karakterleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 12:28 Güncelleme: 16.09.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Now TV’nin yeni sezon dizilerinden olan Kıskanmak için geri sayım sona eriyor. Yılmaz Şahin’in kaleminden çıkan Ay Yapım imzalı Kıskanmak oyuncuları ve konusu dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Her Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım; izleyiciyi entrika, tutku ve iktidar mücadelesiyle örülü bir dünyanın içine çekecek. Peki Kıskanmak konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Now TV’nin yeni dizisi Kıskanmak oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri…

        2

        KISKANMAK YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

        Yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu Now TV’nin yeni dizisi Kıskanmak, yayın hayatına başlıyor.

        Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizi, 16 Eylül Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

        3

        KISKANMAK DİZİSİ KONUSU

        Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı klasik eserinden uyarlanan Kıskanmak dizisi, Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha’nın (Özgü Namal) hem geçmişiyle yüzleşmesini hem de hayatını geri alma çabasını merkeze alıyor.

        4

        KISKANMAK 1. BÖLÜM ÖZETİ

        Seniha, bırakmak zorunda kaldığı hukuk fakültesine dönmek için annesiyle bir anlaşma yapar.

        Abisi Halit evlenirse, babasından kalan evde kendi hayatını kuracaktır.

        Yıllar sonra gittiği bu evde, sürpriz bir şekilde Nüzhet'le tanışır.

        Bu genç müzisyenin yeteneği, sadece onu değil, tüm kadınları büyüleyecektir.

        Halit’in Nalan yerine Mükerrem’le evlenmesi herkesi şoke ederken, Seniha ailesinden aldığı darbeyle sarsılır.

        Nüzhet ve Mükerrem arasındaki sır ise herkesin kaderini kökten değiştirecektir.

        5

        KISKANMAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU

        Yapımcılığını Kerem Çatay’ın üstlendiği Kıskanmak dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde:

        Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi oyuncular yer alıyor.

        6

        KISKANMAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Kıskanmak dizisinin çekim yerleri ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Ancak fragmanlardan ve kulis bilgilerinden hareketle dizinin İstanbul’da çekildiği görülüyor.

        Bazı yerel kaynaklarda bazı sahnelerin Beyoğlu’ndaki bir apartmanda çekildiği belirtiliyor.

        7

        KISKANMAK DİZİSİ UYARLAMA MI?

        Kıskanmak dizisi, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanıyor. Dizi, aile bireyleri arasındaki kıskançlık ve çatışmaların dramatik etkilerini güçlü bir anlatımla ekrana taşımayı hedefliyor.

        8

        KISKANMAK DİZİ KARAKTERLERİ

        Seniha Paşazade - Özgü Namal

        Annesi tarafından hep değersiz görüldü, abisi Halit’in gölgesinde büyüdü. Başarılı olsa da hiçbir zaman sevgi göremedi. Şimdi yılların öfkesiyle zekâsını intikam için kullanmaya hazır.

        Nüzhet Erden - Selahattin Paşalı

        Sahnenin ışığı altında parlayan genç bir müzisyen… Geçmişinin izlerini taşıyan, hem tutkulu hem de dengesiz yanlarıyla çevresindekileri kimi zaman büyüleyen, kimi zaman da hayal kırıklığına uğratan bir karakter.

        9

        Halit Paşazade - Mehmet Günsür

        Yakışıklılığı ve cazibesiyle her ortamda dikkat çeken, başarılı bir avukat. Annesi tarafından el üstünde tutulmuş, bencil ve doyumsuz yetiştirilmiştir. Kadınlara olan zaafı hem kendi hayatını hem de çevresindekilerin kaderini çıkmaza sürüklüyor.

        Mükerrem Şen - Hafsanur Sancaktutan

        Güzelliğini en büyük silahı olarak kullanan, zenginlik içinde büyümüş genç bir kadındır. Kuzeni Nalan’la çocukluğundan beri kıyaslanmış ve bu rekabet onu kıskanç birine dönüştürmüştür. Halit’le evliliği hayalini kurduğu hayatı sunsa da, mutluluğun kapısı ona açılacak mı bilinmiyor.

        10

        Nalan Şevket - Beril Pozam

        Başarılı, eğitimli ve zarif genç bir kadın. Çocukluğundan beri Halit’e duyduğu aşk, onun en savunmasız noktasıdır. Halit ve Mükerrem’in evliliğiyle yaşadığı ihanet, Nalan’ın hayatındaki en büyük kırılma noktası olur.

        Mediha Paşazade - Ayda Aksel

        Güzellik ve itibar takıntısıyla yaşayan, ailenin en baskın figürüdür. Oğlu Halit’i gurur kaynağı görürken, kızı Seniha’yı küçümseyip yok saymıştır. Katı kuralları ve oğluna saplantılı sevgisi, ailedeki tüm dengeleri belirliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        BM Komisyonu: İsrail soykırım yapıyor
        BM Komisyonu: İsrail soykırım yapıyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Konutta yılın en yüksek aylık satışı
        Konutta yılın en yüksek aylık satışı
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil