Kıskanmak dizisi oyuncuları ve konusu: Kıskanmak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Now TV'nin yeni dizisi Kıskanmak ekran yolculuğuna başlıyor. Kıskanmak oyuncuları ve konusu diziseverler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı dizi; Seniha'nın hem geçmişiyle yüzleşmesini hem de hayatını geri alma çabasını merkeze alıyor. Peki Kıskanmak konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte Now TV'nin yeni dizisi Kıskanmak konusu, oyuncuları ve dizi karakterleri...
Now TV’nin yeni sezon dizilerinden olan Kıskanmak için geri sayım sona eriyor. Yılmaz Şahin’in kaleminden çıkan Ay Yapım imzalı Kıskanmak oyuncuları ve konusu dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Her Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım; izleyiciyi entrika, tutku ve iktidar mücadelesiyle örülü bir dünyanın içine çekecek. Peki Kıskanmak konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Now TV’nin yeni dizisi Kıskanmak oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri…
KISKANMAK YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!
Yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu Now TV’nin yeni dizisi Kıskanmak, yayın hayatına başlıyor.
Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizi, 16 Eylül Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
KISKANMAK DİZİSİ KONUSU
Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı klasik eserinden uyarlanan Kıskanmak dizisi, Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha’nın (Özgü Namal) hem geçmişiyle yüzleşmesini hem de hayatını geri alma çabasını merkeze alıyor.
KISKANMAK 1. BÖLÜM ÖZETİ
Seniha, bırakmak zorunda kaldığı hukuk fakültesine dönmek için annesiyle bir anlaşma yapar.
Abisi Halit evlenirse, babasından kalan evde kendi hayatını kuracaktır.
Yıllar sonra gittiği bu evde, sürpriz bir şekilde Nüzhet'le tanışır.
Bu genç müzisyenin yeteneği, sadece onu değil, tüm kadınları büyüleyecektir.
Halit’in Nalan yerine Mükerrem’le evlenmesi herkesi şoke ederken, Seniha ailesinden aldığı darbeyle sarsılır.
Nüzhet ve Mükerrem arasındaki sır ise herkesin kaderini kökten değiştirecektir.
KISKANMAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Yapımcılığını Kerem Çatay’ın üstlendiği Kıskanmak dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde:
Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi oyuncular yer alıyor.
KISKANMAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kıskanmak dizisinin çekim yerleri ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Ancak fragmanlardan ve kulis bilgilerinden hareketle dizinin İstanbul’da çekildiği görülüyor.
Bazı yerel kaynaklarda bazı sahnelerin Beyoğlu’ndaki bir apartmanda çekildiği belirtiliyor.
KISKANMAK DİZİSİ UYARLAMA MI?
Kıskanmak dizisi, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanıyor. Dizi, aile bireyleri arasındaki kıskançlık ve çatışmaların dramatik etkilerini güçlü bir anlatımla ekrana taşımayı hedefliyor.
KISKANMAK DİZİ KARAKTERLERİ
Seniha Paşazade - Özgü Namal
Annesi tarafından hep değersiz görüldü, abisi Halit’in gölgesinde büyüdü. Başarılı olsa da hiçbir zaman sevgi göremedi. Şimdi yılların öfkesiyle zekâsını intikam için kullanmaya hazır.
Nüzhet Erden - Selahattin Paşalı
Sahnenin ışığı altında parlayan genç bir müzisyen… Geçmişinin izlerini taşıyan, hem tutkulu hem de dengesiz yanlarıyla çevresindekileri kimi zaman büyüleyen, kimi zaman da hayal kırıklığına uğratan bir karakter.
Halit Paşazade - Mehmet Günsür
Yakışıklılığı ve cazibesiyle her ortamda dikkat çeken, başarılı bir avukat. Annesi tarafından el üstünde tutulmuş, bencil ve doyumsuz yetiştirilmiştir. Kadınlara olan zaafı hem kendi hayatını hem de çevresindekilerin kaderini çıkmaza sürüklüyor.
Mükerrem Şen - Hafsanur Sancaktutan
Güzelliğini en büyük silahı olarak kullanan, zenginlik içinde büyümüş genç bir kadındır. Kuzeni Nalan’la çocukluğundan beri kıyaslanmış ve bu rekabet onu kıskanç birine dönüştürmüştür. Halit’le evliliği hayalini kurduğu hayatı sunsa da, mutluluğun kapısı ona açılacak mı bilinmiyor.
Nalan Şevket - Beril Pozam
Başarılı, eğitimli ve zarif genç bir kadın. Çocukluğundan beri Halit’e duyduğu aşk, onun en savunmasız noktasıdır. Halit ve Mükerrem’in evliliğiyle yaşadığı ihanet, Nalan’ın hayatındaki en büyük kırılma noktası olur.
Mediha Paşazade - Ayda Aksel
Güzellik ve itibar takıntısıyla yaşayan, ailenin en baskın figürüdür. Oğlu Halit’i gurur kaynağı görürken, kızı Seniha’yı küçümseyip yok saymıştır. Katı kuralları ve oğluna saplantılı sevgisi, ailedeki tüm dengeleri belirliyor.