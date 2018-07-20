Yaz domatesinin lezzetini aylarca uzatmak için hanımların favorisi kavanoz kavanoz yapılmış domates soslarıdır. Domates antioksidanlarla doludur. Yaz aylarında topraktan yetişme domatesler satılır ve fiyatı da kış ayına göre oldukça uygundur. Hem sağlığını hem bütçesini düşünenler kışlık domates soslarla zamandan da tasarruf ediyor. Yemek yaparken domates soyup doğramak yerine sadece bir kavanozun kapağını açamak gibisi yok. Kışlık domatesin kendine has ekşimsi bir tadı olduğunu da düşünürsek mis gibi domates kokulu yemekler için buyrun tarifimiz.

KILŞIK DOMATES SOSU TARİFİ

Malzemeler

5 kilo domates

1 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tuz

5 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Nasıl yapılır?

Az sulu ve etli olarak seçilmiş domateslerinizi soyarak tarife başlamalısınız. Domatesleri soyun ve küp küp doğrayın. Ardından derin bir tencereye alıp tuz ve zeytinyağını da ekleyip orta ateşte pişirin. Kullanacaksanız sarımsakları da bu aşamada tencereye atın ve yaklaşık 1 saat pişirin. Domatesler piştikten sonra kuru olduğuna emin olduğunuz kavanozlara hızlıca doldurun ve kapaklarını sıkıca kapatın. Kavanozları ters çevirin ve soslar tamamen soğuyuncaya kadar bekletin. Soğuyup vakumlanan domates sosları serin ve güneş görmeyen bir yere kaldırın.

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