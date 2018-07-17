Yemek tariflerinde ölçü birimlerini doğru kullanmak istenilen lezzete ulaşmanın ilk püf noktasıdır. Denenmiş yemek tarifleri hayatınızı kurtarır ama malzemelerin gramajınızı biliyorsanız. İşte buzdolabınızda her daim asılı durması gereken ölçüm tablosu. Ve 1 su bardağı, çay bardağı ya da kahve fincanı kaç gramdır sorunuza cevaplar. Unutmayın gram ayarı malzemeden malzemeye değişiklik gösterir. 1 su bardağı un ile 1 su bardağı şekerin gramı aynı olmaz. İşte un, su, şeker ölçüm tablosu…
1 SU BARDAĞI SU VE SÜT KAÇ ML, 1 SU BARDAĞI UN YA DA ŞEKER KAÇ GRAMDIR?
1 su bardağı su ve süt 200 ml, şeker ise 285 gramdır. Eğer bardaktaki un ise 12O gramdır. Yemek tariflerinde temel ölçüleri bilirseniz buna göre arttırım ya da azaltım yapmanız da kolay olur. Örneğin; 300 ml su yazıyorsa 1,5 bardak su kullanabilirsiniz.
1 ÇAY BARDAĞI UN YA DA ŞEKER KAÇ GRAMDIR? 1 ÇAY BARDAĞI SU VE SÜT KAÇ ML’DİR?
1 çay bardağı su 75 ml’dir. Sütün de 1 çay bardağı 75 ml eder. Şekerin 1 çay bardağı 75 gram, unun 1 çay bardağı 45 gramdır.
1 KAHVE FİNCANI UN YA DA ŞEKERa KAÇ GRAMDIR? 1 KAHVE FİNCANI SU VE SÜT KAÇ ML’DİR?
Kahve fincanı ölçüsü çok standart olmuyor bu nedenle değişiklik gösterebilir. Ama arada birkaç gram oynayacağını düşünerseniz ortalama bir ölçüm de işinize yarayacaktır. 1 çay bardağı su ve süt 65 ml’dir. Şekerin 1 çay bardağı 65 gram, unun 1 çay bardağı 450 gramdır.
1 KAŞIK MARGARİN KAÇ GRAMDIR?
Hazır alınan margarinlerin üzerinde genelde gramları da yazar. 1 paket margarin 250 gramdır. 1 su bardağı margarin ise 155 gramdır. 1 kaşık margarin 18 gramdır. Eğer kahve fincanı ya da çay bardağı kullanırsanız ölçü birimi 66 gramı gösterir.
ÖLÇÜM TABLOSU
Ölçüm tablomuzdan en sık kullanılan malzemelerin hangi bardakta kaç gram ettiğini öğrenebilirsiniz.
Malzeme 1 su bardağı 1 çay bardağı 1 kahve fincanı 1 çorba kaşığı
Su, süt 200 ml 75 ml 65 ml 8 ml
Toz şeker 170 gr 75 gr 65 gr 10 gr
Un 100 gr 45 gr 40 gr 8 gr
Sıvı yağ 170 ml 85 ml 70 ml 10 ml
Margarin 155 gr 66 gr 66 gr 10 gr
İrmik 150 gr 70 gr 55 gr 12 gr
Fındık(dövülmüş) 110 gr 50 gr 40 gr 10 gr
Ceviz içi (tane) 80 gr 40 gr 25 gr 10 gr
Hindistan cevizi 65 gr 25 gr 25 gr 6 gr
Arpa şehriye 150 gr 70 gr 65 gr 12 gr
Pirinç 150 gr 70 gr 65 gr 12 gr
Bulgur 150 gr 70 gr 65 gr 12 gr
Mercimek 170 gr 70 gr 75 gr 14 gr
Nohut 140 gr 60 gr 65 gr 14 gr
Fasulye 150 gr 65 gr 60 gr 12 gr
Salça 225 gr 100 gr 80 gr 18 gr
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