Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı izdivaç programında gelin adaylarından biri olan Aybüke Çangal, aynı zamanda TikTok fenomeni. Hesabında 1.6 milyon takipçisi olan tanınan isim, son yayınladığı dans videosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.