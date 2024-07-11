'Kısmetse Olur' yarışmacısı Eslem Sena Nur'a öldüresiye dayak: Yaşadığı dehşeti anlattı
Sosyal medyada yayınlanan 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' yarışmasıyla tanınan fenomen Eslem Sena Nur, İstanbul Harbiye'de eğlence mekanında girdiği tuvalette 2 kadının saldırısına uğradı. Yere yatırılarak öldüresiye dövülen, topuklu ayakkabıyla başına vurulan ve kafasına da çakı sokulan genç fenomen kanlar içerisinde kaldı. Saldırı anı kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan fenomenin başına 12 dikiş atıldı. Polisin gözaltına aldığı 2 saldırgan kadından biri emniyetteki ifadesi sonrası, diğeri ise savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Genç fenomen yaşadığı dehşet anlarını anlattı.
Sosyal medya feomeni 21 yaşındaki Eslem Sena Nur, arkadaşı Nisa Nur Taşkıran ile Şişli Harbiye'deki bir eğlence mekanına gitti.
Sena Nur, gecenin ilerleyen saatlerinde evine gitmek için taksi çağırdı.
Beklediği esnada tuvalete giren genç fenomen kabindeyken iki kadın kapıyı zorlamaya başladı.
Yaşanan tartışma sonrasında genç fenomen, iki kadın tarafından kabinden çıkartılarak saldırıya uğradı.
Tuvalette yere yatırılarak öldüresiye dövülen genç fenomenin başına topuklu ayakkabıyla vuruldu. Can havliyle saldırganların elinden kurtulan Eslem Sena Nur, mekanın önünde aynı kadınlar tarafınadan ikinci kez saldırıya uğradı.
Mekanın çalışanlarının araya girmesiyle kurtarılan Eslem Sena Nur, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.
Saldırı anları ve yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
BAŞINA 12 DİKİŞ ATILDI
Hastanede tedavi altına alınan Eslem Sena Nur'un üstü kanlar içerisinde kalırken, başına 12 dikiş atıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli polisi, mekanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.
Yapılan incelemeler sonucunda genç fenomene saldıranın Seyran Y., topuklu ayakkabı ile vuranın ise Fadime A. olduğu tespit edildi.
SALDIRGANLAR DA ŞİKAYETÇİ OLDU
Gözaltına alınan Seyran Y. ve Fadime A., kendilerinden şikayetçi olan Eslem Sena Nur'dan şikayetçi oldu.
İfadesi alınan Eslem Sena Nur, kız arkadaşıyla gittikleri eğlence mekanında tuvalete gittiklerini, tanımadığı iki kadının tuvalete gelerek kapıya sert bir şekilde vurduklarını, daha sonra sözlü tartışma yaşadıklarını, akabinde tuvaletten çıktıktan sonra koridorda kavga ettiklerini ve kafasına darbe aldığını söyledi.
İKİSİ DE SERBEST BIRAKILDI
Emniyette ifadeleri alınarak işlemleri tamamlanan Seyran Y. savcılık talimatıyla emniyetten serbest kalırken, adliyeye sevk edilen Fadime A. ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
EYLEM SENA NUR YAŞADIĞI DEHŞET DOLU ANLARI ANLATTI
Kanlar için kalan Eslem Sena Nur ise yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.
Nur, "Kız arkadaşımla beraber mekandaydık. Eve dönmek için taksi çağırdık, onu beklerden de lavaboya gittim. Benim arkamdan da 3 tane kız girdi. Kumpas olduğunu düşünüyorum. Lavaboda üstüm müsait değilken kapıyı iteklemeye çalıştılar. Çıktığımda da benimle münakaşaya girdiler. Nedense dayak yiyeceğimizi anladım, çünkü bir tane kızın elinde çakı vardı. Orada bana saldırmaya kalktılar, ben kaçmaya çalıştım. Beni orada biraz patakladılar. 2 tane kız beni yatırıp mahvettiler. Kafama da çakı soktular. Daha sonra beni merdivenden attılar. Kafamda 12 dikiş var. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Şu an karakoldayım. İfadesi alınıyor arkadaşın. Ne gerek vardı bunlara" ifadelerini kullandı.