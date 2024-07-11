'Kısmetse Olur' yarışmacısı Eslem Sena Nur'a öldüresiye dayak: Yaşadığı dehşeti anlattı

EYLEM SENA NUR YAŞADIĞI DEHŞET DOLU ANLARI ANLATTI

Kanlar için kalan Eslem Sena Nur ise yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.

Nur, "Kız arkadaşımla beraber mekandaydık. Eve dönmek için taksi çağırdık, onu beklerden de lavaboya gittim. Benim arkamdan da 3 tane kız girdi. Kumpas olduğunu düşünüyorum. Lavaboda üstüm müsait değilken kapıyı iteklemeye çalıştılar. Çıktığımda da benimle münakaşaya girdiler. Nedense dayak yiyeceğimizi anladım, çünkü bir tane kızın elinde çakı vardı. Orada bana saldırmaya kalktılar, ben kaçmaya çalıştım. Beni orada biraz patakladılar. 2 tane kız beni yatırıp mahvettiler. Kafama da çakı soktular. Daha sonra beni merdivenden attılar. Kafamda 12 dikiş var. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Şu an karakoldayım. İfadesi alınıyor arkadaşın. Ne gerek vardı bunlara" ifadelerini kullandı.