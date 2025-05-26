Kıvanç Tatlıtuğ: Tüm Galatasaray taraftarlarına sevgilerimi gönderiyorum

Galatasaray, Süper Lig'deki 25'inci şampiyonluğunu Yenikapı'da düzenlenen 'Champions Fest' etkinliğiyle doyasıya kutladı.

Eşi Başak Dizer ile yakın arkadaşları Zeynep Üner ile Ali Deveci'nin nikâhı için Barcelona'ya giden Kıvanç Tatlıtuğ, yurt dışında olduğu için taraftarı olduğu takımının şampiyonluk kutlamalarına katılamadı.

"5'İNCİ YILDIZ CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Galatasaray'ın 5'inci yıldızını almasını çektiği bir video ile tebrik eden Kıvanç Tatlıtuğ; "Sevgili Galatasaray taraftarları, öncelikle 5'inci yıldız camiamıza hayırlı olsun. Stuttgart Galatasaraylılar Derneği'ne çok teşekkür ediyorum ve tüm Galatasaray taraftarlarına buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Tayfun Başkan beni Stuttgart'a davet etti. Maalesef takvimim müsait değildi. Yanınızda bulunamıyorum ama bir dahaki sefere yanınızda bulunmayı iple çekiyorum. Umarım kısmet olur. En kısa zamanda görüşürüz. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Selamlar" ifadelerini kullandı.