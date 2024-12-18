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        Haberler Bilgi Yaşam Kıymasız kapuska tarifi: Kıymasız kapuska yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Kıymasız kapuska tarifi: Kıymasız kapuska yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Lahanadan yapılan ve sağlıklı bir lezzet olarak öne çıkan kapuska, pratik bir yemektir. Etli ya da etsiz olarak tercih edilen kapuska, her damağa hitap etmese de faydalarıyla kendine çekmeyi başarmaktadır. Kıymasız kapuska tarifi: Kıymasız kapuska yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 12:20 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:20
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        Kıymasız kapuska tarifi
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        Klasik sulu yemeklerden bir tanesi olan kapuska, hemen hemen hepimizin evinde pişen, küçükken pek hoşlanmadığımız ama büyüyünce kıymetini anladığımız lezzetlerden bir tanesi. Oldukça besleyici olan bu yemek bir o kadar da kolay bir yapıma sahip. Kapuska tarifi nedir? Kıymasız kapuska tarifi nedir? Kıymasız kapuska nasıl yapılır? Kıymasız kapuska yapımı nasıldır? İşte, merak edilen detaylar.

        Kapuska Tarifi

        Bazı klasikleşmiş yiyecekler her kesime hitap etmeyebilir. Kimimizin hoşlandığı tatları kimimiz ağzımıza sürmeyebilir. Kapuska da her kesime hitap etmeyen ancak besleyici özelliğiyle tanınan bir yemektir. Lahanadan yapılan bu lezzet, zengin besin içeriği ve sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekmektedir. Kapuska kelimesi Rusça’da lahana demektir. Dilimize Rusça'dan geçen bu vitamin deposu, tencere yemeklerinin vazgeçilmezidir. Çocukken annelerimizin pişirdiği ve kokusu tüm mutfağı kaplayan bu lezzetin tarifi merak edilmektedir. Kapuska tarifi için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

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        • Kaç kişilik: 6 kişilik
        • Hazırlama süresi: 15 dakika
        • Pişirme süresi: 20 dakika

        Malzemeler

        • 1/4 adet orta boy lahana
        • 300 gram kıyma
        • 1 adet kuru soğan
        • 1 yemek kaşığı domates salçası
        • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 2 su bardağı sıcak su
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

        Yapılışı

        Lahanaları yıkayın ve yemeklik olarak doğrayın. Soğanları küp küp doğrayın ve bir kenara alın. Tencereye zeytinyağını ve tereyağını koyun, tereyağı eridiğinde doğradığınız soğanı atın ve pembeleşinceye dek kavurun. Kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu salıp tekrar çekene dek kavurun. Ardından salçayı ekleyin ve yaklaşık 2 dakika daha kavurun. Lahanaları ve 1 su bardağı suyu tencereye ilave edip, kapağını kapatın. Lahanaların yumuşamasıyla baharatları ve kalan bir bardak suyu ilave edin. Tencereyi orta ateşe alın. Lahanalar iyice yumuşayıp, sularını çekene kadar pişirin. Piştikten sonra üzerini yoğurt ya da toz kırmızı biberle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

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        Kıymasız Kapuska Tarifi

        Kapuskayı kapuska yapan detayın kıyma olduğunu düşünürüz ancak kıymasız kapuska tarifi bu düşünce kalıplarını yıkmaya geliyor. Özellikle et tüketiminden hoşlanmayanlar ya da vegan içerikli tüketime özen gösterenler için eşsiz bir tarif olarak öne çıkmaktadır. İşte, kıymasız kapuska tarifi:

        Malzemeler

        • 1 adet beyaz lahana
        • 2 yemek kaşığı salça
        • 1 adet soğan
        • Baharatlar( tercihe göre)
        • 1 çay bardağı su
        • Tuz
        • Zeytinyağı

        Yapılışı

        İlk olarak ince ince doğranan soğan zeytinyağında biraz kavrulur. Ardından üzerine yıkanan lahanalar eklenir ve kavurma işlemi devam eder. 7-8 dakika kavurduktan sonra salça ilave edilir. Bu şekilde bir süre daha kavrulur. Tarifin üzerine 1 çay bardağı su eklenir ve 15 dakika kadar pişirilir. İşte, kıymasız kapuska tarifi hazır. Afiyet olsun!

        Kıymasız Kapuska Nasıl Yapılır?

        Kıymasız kapuska yapmak için beyaz lahana, salça, soğan, baharatlar, su, tuz ve zeytinyağına ihtiyaç vardır. Öncelikli olarak soğan doğrayın ve zeytinyağında biraz kavurun. Üzerine lahanaları ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kavurduktan sonra salça ekleyip kavurun. 1 çay bardağı su ekleyin ve 15 dakika pişirin.

        Kıymasız Kapuska Yapımı

        • Tencerede zeytinyağını ve ince doğranmış soğanı kavurun.
        • Salça ekleyip kavurmaya devam edin.
        • Lahanaları ve tuzu ekleyip kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirin.
        • Servis tabağına alın. (Dilerseniz üzerini kuru naneyle süsleyebilirsiniz)
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