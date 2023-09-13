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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Kız arkadaşıma mesaj attın" tartışması feci bitti!

        Kız arkadaşına mesaj atan kişiyi konuşmaya çağırdı, canından oldu

        İstanbul'da Enes Beyhan, sosyal medya üzerinden kız arkadaşına mesaj atan M.T. ile telefonda tartıştı. Sözlü tartışma tarafların bir sokakta buluşmasıyla kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada Enes Beyhan hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 19:53 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:54
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        "Kız arkadaşıma mesaj attın" tartışması feci bitti!
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        İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Enes Beyhan'ın (21), sosyal medya üzerinden kız arkadaşına mesaj atan M.T. (19) ile olan tartışması cinayetle bitti.

        Olay. dün Başakşehir Mahallesi Necati Coşan Caddesi'nde meydana geldi. Enes Beyhan sosyal medya üzerinden kız arkadaşına mesaj atan M.T.'yi telefonla aradı. İkili arasında telefonda sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma sonrası taraflar, mahallede bir sokakta buluştu.

        Buluşma noktasına M.T., arkadaşı İ.T. (22) ile birlikte geldi. Burada buluşan tarafların sözlü tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Enes Beyhan, karşı taraftan ise İ.T. ve M.T. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Enes Beyhan
        Enes Beyhan

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Enes Beyhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Tedavilerinin ardından Beyhan'ı bıçaklayan şüpheliler M.T. ile İ.T. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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