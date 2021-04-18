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HaberlerGündem3. SayfaDRİFT | Son dakika: Kız arkadaşının etrafında drift yaptı! - Haberler
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Kısıtlamada kız arkadaşının etrafında drift yapan sürücüye tepki

Ordu'da tepki çeken görüntüler kaydedildi. Şehrin Ünye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yollarda kimliği belirsiz sürücü, drift yaptığı otomobiliyle yolda duran kız arkadaşının etrafında döndü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepki çeken sürücünün yakalanması için polis ekipleri, harekete geçti

DRİFT | Son dakika: Kız arkadaşının etrafında drift yaptı! - Haberler
Kız arkadaşının etrafında drift yaptı!
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DHA

Ünye ilçesinde kapatılan eski çöplük alanı ile Çaybaşı ilçesi sapağında, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş yolda drift yaptı.

DHA'da yer alan habere göre, ceza yememek için otomobilinin plakasını da söken sürücünün o anlarını, arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Yanında bulunan kız arkadaşı yolun ortasında beklerken, aracıyla etrafında dönen sürücünün tehlikeli hareketlerine dair görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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