Berlin'de düzenlenen 69. Berlin Film Festivali'nde büyük ödül "Altın Ayı" için yarışan, Emin Alper'in yönettiği ve senaryosunu yazdığı "Kız kardeşler" filminin dünya prömiyeri Berlinale Palast'ta yapıldı.

Gala öncesi Emin Alper'in yanı sıra filmin oyuncuları Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer ile davetliler kırmızı halıda yürüdü.

Emin Alper, yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "2012'de de buradaydık. Caligari Ödülü'nü almıştık. O zaman Berlin'den çok etkilenmiştim. Hep tekrar burada olmayı istiyordum. Yine nasip oldu. 7 yıl sonra 2019'da bu kez yarışmadayız. Çok mutluyuz" dedi.



"KEŞKE SEYFİ TEOMAN DA OLSAYDI"

Bundan önce burada yarışan Türk filminin yönetmeni Seyfi Teoman'ın filmi olduğunu anımsatan Alper, "Benim Tepenin Ardı filminin de yapımcısıydı. Maalesef onu kaybettik. Keşke burada aramızda olsaydı. Hep onu hatırlıyoruz etrafımıza baktığımızda" diye konuştu.

Oyuncu Helin Kandemir de filmi ilk kez izleyeceğini belirterek, "Filmi hiç izlemedim. Bu heyecanı Berlin'de yaşamak istedim. O yüzden birazdan izleyeceğim. Çok merak ediyorum. İnanılmaz bir duygu burada olmak" dedi.

'Kız Kardeşler'in galasına Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli de katıldı.

"UMARIM ÖDÜLLE DÖNERİZ"

Kız Kardeşler filminin baş rol oyuncularından Cemre Ebüzziya, Berlinale'de bulunmaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir ekibim var. Güzel bir iş çıkardık. Çok çalıştık. Umarım beğenilir. Umarım ödülle döneriz ülkemize. Heyecanlıyız" diye konuştu.

Oyuncu Kubilay Tunçer, dünyanın en önemli festivallerinden Berlinale'de bulunmanın güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Biz bu yıllarda festival bereketi yaşıyoruz. Yönetmen dostlarımız bizim göğsümüzü kabartıyorlar. Bizi çok mutlu ediyorlar. Ulusal bir gurur yaşıyoruz. Berlin'de bu kadar güzel bir filmde olmak bir ayrıcalık. Emin Alper'i tebrik etmek lazım."

"Kız Kardeşler" filmi 69. Berlinale'de 16 film ile "Altın Ayı" için yarışıyor. Ödüller 16 Şubat'ta sahiplerini bulacak.