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Kızılay'dan acil çağrı: Kan uzun süre saklanamaz, kan bağışı günlere yayılmalı

Türk Kızılay, kan bağışının günlere yayılması çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından kan bağışı yapan hayırseverlere teşekkür edildi

Kızılay'dan acil çağrı: Kan uzun süre saklanamaz, kan bağışı günlere yayılmalı
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AA

Yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, kan uzun süre saklanamayan miadlı bir üründür. Bugün kan bağışına koşan tüm hayırseverlere teşekkür ediyor, kan bağışının önümüzdeki günlere yayılmasının stok ve test süreçleri açısından daha uygun olacağını hatırlatıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kan bağışının sürekli ve düzenli olması gerektiğine işaret edilirken, kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizildi.

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