Yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, kan uzun süre saklanamayan miadlı bir üründür. Bugün kan bağışına koşan tüm hayırseverlere teşekkür ediyor, kan bağışının önümüzdeki günlere yayılmasının stok ve test süreçleri açısından daha uygun olacağını hatırlatıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kan bağışının sürekli ve düzenli olması gerektiğine işaret edilirken, kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizildi.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
- Günde 1 bardak içmek, kolesterole ve ağrılara iyi geliyor!
- Kolesterolü düşürerek kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler!
- 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun
- İşte bağırsakları çalıştırarak temizleyen mucize besinler
- Doğuştan işitme engelli Hatice, beyin sapına yerleştirilen implantla duyacak
YORUMLAR