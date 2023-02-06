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HABERTURK.COM

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Gözpınar ilçesinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Ankara ve Samsun'dan da hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise deprem Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde oldu.

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2023

Ayrıntılar geliyor...

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar şunları söyledi:

"7,7 depremin sonrasında 3'ü 6,6'nın üzerinde olmak üzere artçı sarsıntılar meydana geldi. Az önce aynı bölgede Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde başka deprem meydana geldi. Bunlar birbirini tetikleyen depremler. Bu artçı sarsıntılar uzun süre devma edecektir. Vatandaşlarımızın kesinlikle hasarlı binalara girmemelerini rica ediyoruz. Yorulan binalar artçı sarsıntılarda zarar görebilir.

Bölgede en son deprem 1114 yılında meydana gelen deprem. Uzun yıllardır bölge sismik boşluk olarak bilinen bölgeydi. Burada şu anda AFAD'dan yaptığımız uyarılar dışında hiçbir mecraya itibar edilmemesini rica ediyoruz.

Birbirinden bağımsız deprem. Artçı sarsıntılar 6,7 büyüklüğüne kadar çıkabilir."