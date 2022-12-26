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Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sen evlisin! Kızılcık Şerbeti'nde geçen hafta neler oldu?
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Kızılcık Şerbeti 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Sen evlisin"

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği dizisi Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Doğa ve Fatih’in ailelerinin akşam yemeğinde bir araya geldiği tanıtımda Kıvılcım ve Ömer arasındaki yakınlaşma heyecanı yükseltiyor.

Kızılcık Şerbeti 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sen evlisin! Kızılcık Şerbeti'nde geçen hafta neler oldu?
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Kızılcık Şerbeti 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ömer’in, Kıvılcım hakkındaki düşüncelerini duyan Abdullah’ın "Sen evlisin" sözleri dikkat çekerken, Umut Nursema’yı savunuyor. Alev’in Ömer’e sözleri ise aile yemeğine bomba gibi düşüyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN DOKUZUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yayınlanan bölümde Doğa, Fatih’le barışarak evine döndü. Suların durulmadığı bölümde Fatih’in, Doğa’nın babası Kayhan’la iş ortaklığı yaptığını ailesine açıklaması yaşanacak olayların fitilini ateşledi. İlk olarak babası Abdullah’ın tepkisiyle karşılaşan Fatih ardından amcası Ömer’in Kayhan’la görüştüğünü öğrenerek öfkelendi. Ömer’in, Kayhan’la buluşarak yapılan iş ortaklığından memnun olmadıklarını ifade etmesi yaşanacak soğuk savaşın da sinyalini verdi. Fatih’in doğum gününü ofisinde hazırladığı sürprizle kutlayan Doğa, Fatih’in arkadaşlarıyla çıktığı akşam yemeğinde yaşananlara tepki göstererek mekanı terk etti.

Doğa’nın arkadaş grubuyla Kıvılcım’ın evinde ders çalışmasını da hoş karşılamayan Fatih gergin geçen akşam yemeğinin ardından Doğa ile tartıştı. Öte yandan Fatih ve Kayhan’ın ortaklığından Doğa’nın zarar görmesini istemeyen Kıvılcım, Ömer’le bir araya gelerek bu durumu konuştu. İkilinin birlikte sinemaya giderek geçirdiği akşam bölümün en beğenilen anlarına sahne oldu. Bölümün final sahnesinde ise Doğa ile tartışan Fatih evi terk etti. Fatih’i takip eden Doğa’nın eşini tanımadığı bir kadının evine girerken görmesi izleyenleri şoke etti. Beklenmeyen bu gelişmenin ardından Kıvılcım’ın, yardım ettiği şiddet mağduru kadının kocası tarafından darp edilmesi şaşkınlık yarattı.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 10. Bölüm 2. Tanıtımı;

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