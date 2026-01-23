Habertürk
Habertürk
        Kızılcık Şerbeti 122. bölüm canlı izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle

        Kızılcık Şerbeti 122. bölüm canlı izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

        Kızılcık Şerbeti 122.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımında, Başak'ın başka biriyle mesajlaştığını gören Fatih'in tepkisiyle çift boşanma kararı alırken Asil'in, Nursema'ya "Sakın beni İlhami Hoca'ya benzetme" sözleri dikkat çekiyor. İşte, Show TV'de Kızılcık Şerbeti canlı izle ekranı ve tüm detaylar

        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 10:18 Güncelleme: 23.01.2026 - 19:30
        1

        Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleri Cuma akşamı yayınlanıyor. Bu akşam ekrana gelecek 122.bölümde Sönmez’in, Kıvılcım’ın evinden ayrılıp Çimen’in yanına yerleşmesi ise yeni bir sorunu beraberinde getiriyorken Salkım, Kıvılcım’ı akşam yemeğine davet ediyor. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler Kızılcık Şerbeti canlı izle seçeneğine ulaşmaya çalışıyor. İşte, Kızılcık Şerbeti 122.bölüm izle ekranı ve son bölüm özeti

        2

        YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Kızılcık Şerbeti 122. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölüm tanıtımında, Başak’ın başka biriyle mesajlaştığını gören Fatih’in tepkisiyle çift boşanma kararı alırken Asil’in, Nursema’ya “Sakın beni İlhami Hoca’ya benzetme” sözleri dikkat çekiyor. Çimen ve Emir’in ani evliliği Ünal ve Arslan ailesine adeta bomba gibi düşerken Salkım, Çimen’i bezdirmek için harekete geçiyor.

        3

        Sönmez’in, Kıvılcım’ın evinden ayrılıp Çimen’in yanına yerleşmesi ise yeni bir sorunu beraberinde getiriyorken Salkım, Kıvılcım’ı akşam yemeğine davet ediyor. Kıvılcım’ın, Ünallara konuk olduğu akşam Bade’nin yaptığı baskın tanıtıma damgasını vuruyor.

        KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE

        Kızılcık Şerbeti canlı izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. Dizi başladığı zaman link aktif olacaktır.

        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

