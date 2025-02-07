Show TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kızılcık Şerbeti 87. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Yapımcılığını Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Nursema ve İlhami’nin evlenmelerine karar verilir. Ancak kız isteme töreni beklenmedik bir konukla büyük bir çıkmaza girecektir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…