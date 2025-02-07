Kızılcık Şerbeti 87. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dram türdeki dizisi Kızılcık Şerbeti, 7 Şubat Cuma akşamı 87. bölümü ile ekrana geliyor. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Kızılcık Şerbeti 87. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Gold Film imzalı dizinin yeni bölümünde, Fatih'in vurulması herkesi şoke etmiş ve çok üzmüştür. Ömer bu işi yapanlardan hesap sorarken Fatih'in yürümesinde oluşan birtakım problemler güncelliğini koruyordur. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
Show TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kızılcık Şerbeti 87. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Yapımcılığını Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Nursema ve İlhami’nin evlenmelerine karar verilir. Ancak kız isteme töreni beklenmedik bir konukla büyük bir çıkmaza girecektir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…
KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 87. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Kızılcık Şerbeti'nin 87. Bölümünde; Fatih’in vurulması herkesi şoke etmiş ve çok üzmüştür.
Her ne kadar Ömer bu işi yapanlardan hesap sorsa da Fatih’in yürümesinde oluşan birtakım problemler güncelliğini koruyordur.
Fatih’in daha iyi bakılacağı konusunda ısrar eden Pembe’nin telkinleri sonucunda Fatih ve Doğa, Ünal eve geri dönerler.
Kızını baş başa İlhami ile gören Abdullah, Nursema ile yüzleşmesini bir süre ertelese de sonunda Pembe’nin düşündüklerine yaklaşmıştır.
Ömer’den gördüğü ilgi ve heyecan sonucunda Kıvılcım bebek konusuna daha olumlu bakmaya başlar.
Abdullah ve Işıl birlikte yapacakları bir iş gezisi esnasında iyice birbirlerine yakınlaşacaktır.
Ailelerin de araya girmesiyle Nursema ve İlhami’nin evlenmelerine karar verilir. Ancak kız isteme töreni beklenmedik bir konukla büyük bir çıkmaza girecektir.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam saat 20:00’de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 87. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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