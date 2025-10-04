'Kızılcık Şerbeti' iki kategoride zirvede

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam yayınlanan nefes kesen bölümüyle zirvedeki yerini aldı.

'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 7.39 izlenme oranı 22.05 izlenme payı, AB grubunda 7.28 izlenme oranı, 24.57 izlenme payı alarak birinci oldu. Total’de ise 6.67 izlenme oranı, 19.95 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada da beğeni toplayan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 6 saat X’in TT listesinde yer alarak cumanın gündemine oturdu.

IŞIL’I TEHDİT EDEN KİŞİ ASİL ÇIKTI

107'İNCİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin ekrana gelen bölümünde; Furkan’ın karıştığı kazanın, katili olma şüphesiyle vicdan azabı çeken Ömer, olay yerine giderek kaza gecesi yaşadıklarıyla yüzleşti. Teslim olmaya karar veren Ömer, Kıvılcım’ a her şeyi anlatmak istediği anda oğlunun hastalandığını öğrendi ve ailesini bırakamayacağını anladı. Suçsuz olduğuna inandığı Furkan’ı hapishaneden kurtarmak için yemin eden Ömer’in, yaşadığı trafik kazasındaki soru işaretleri gizemini korumaya devam ediyor.

Ömer’in kaza geçirdiği gece gözünün önüne geliyor; Hastaneden erken taburcu olan Mustafa, Nilay ve oğluyla yeni bir yaşama adım attı. Nilay’a kendini affettirmek isteyen Mustafa’nın kardeşleriyle kavuşma anı izleyenleri duygulandırdı. Mustafa’nın Fatih ve Nursema’ya sarıldığı sahne ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. Ünal ailesi Mustafa'yı ziyarete geldi; İntikam almak isteyen Asil, barışmak istediğini söyleyerek Fatih ve Doğa’yı yemeğe davet etti. Aylin’in, Asil’in yemekteki sürpriz davetlisi olması izleyenleri şoke etti. Hamileyken, Fatih’in kendisini aldattığı Aylin’i karşısında gören Doğa, çılgına döndü. “Kız arkadaşım Aylin”; Abdullah’tan butik açarak para koparmaya çalışan Işıl, yeni bir tehdit mektubu aldı. Hastaneden çıkan Mustafa tarafından tehdit edildiğini sanan Işıl, büyük bir panik yaşarken bölümün final sahnesinde şantaj yapan kişinin Asil olduğu ortaya çıktı. REKLAM İşte geceye damgasını vuran final sahnesi; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI “YEŞİM BENİM YÜZÜMDEN ÖLDÜ” #resim#1300104# Dizinin yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtımında Doğa, Fatih’e olan aşkının bittiğini dile getirirken, Nursema’yı aldatan Firaz sevgilisinden ayrılıyor. Abdullah’ın, Nilay ve Mustafa’yı köşke davet ettiği tanıtımda Ömer, Kıvılcım’a, Yeşim’in kendisi yüzünden öldüğünü itiraf ediyor.