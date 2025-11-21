Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan oyuncular ve karakterleri: Diziye Özge Borak, Zeynep Parla, Hakan Karahan, Seray Kara, Begüm Tosun, Dilaray Yeşilyaprak katıldı

        Kızılcık Şerbeti kadrosu genişliyor: Altı sürpriz isim Kızılcık Şerbeti kadrosunda!

        Show TV'nin fenomen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti'ne yeni isimler katılıyor. Dizinin 4. sezonunda Özge Borak, Zeynep Parla, Hakan Karahan, Seray Kara, Begüm Tosun ve Dilaray Yeşilyaprak kadroya dahil oldu. İşte, Kızılcık Şerbeti yeni kadrosu ve oyuncuların hayat vereceği karakterlere yakın bir bakış

        Giriş: 21.11.2025 - 11:49 Güncelleme: 22.11.2025 - 08:35
        1

        Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Kızılcık Şerbeti dördüncü sezonu tüm heyecanıyla sürüyor. Dizi bu akşamki yeni bölümünde altı ay sonrasını gösterecek ve yeni karakterler ilk kez seyirci karşısına çıkacak. İşte, Kızılcık Şerbeti'ne yeni katılan oyuncular ve hayat verecekleri karakterler

        2

        KIZILCIK ŞERBETİ KADROSUNA KATILAN YENİ OYUNCULAR

        Özge Borak, Zeynep Parla, Hakan Karahan, Seray Kara, Begüm Tosun ve Dilaray Yeşilyaprak Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oldu.

        3

        Seray Kaya - Başak karakterine hayat veriyor.

        4

        Hakan Karahan ve Begüm Tosun - Başak karakterine hayat verdiği dizide üvey babası Tuncay Keskin’i Hakan Karahan, annesine ise Begüm Tosun hayat veriyor.

        5

        Özge Borak - Kızılcık Şerbeti’nin altı aylık zaman aşımıyla ekrana geleceği bu akşamki bölümünde Abdullah, yakın dostunun tanıştırdığı Salkım ile hayatını birleştirmeye karar veriyor. Abdullah’ın yeni eşi Salkım’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırıyor.

        Zeynep Parla - Abdullah’ın yeni eşi Salkım’ı ünlü oyuncu Özge Borak, kızı Elif’i ise genç oyuncu Zeynep Parla canlandırıyor.

        6

        Dilaray Yeşilyaprak - Dizinin yeni bölümünde Kıvılcım’dan boşanan Ömer’in kurduğu yeni hayatı ekrana geliyor. Dizide Ömer’in sağ kolu Bade karakterini canlandırıyor.

