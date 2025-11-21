Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Kızılcık Şerbeti dördüncü sezonu tüm heyecanıyla sürüyor. Dizi bu akşamki yeni bölümünde altı ay sonrasını gösterecek ve yeni karakterler ilk kez seyirci karşısına çıkacak. İşte, Kızılcık Şerbeti'ne yeni katılan oyuncular ve hayat verecekleri karakterler