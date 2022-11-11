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Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti konusu ne, oyuncuları kim? Kızılcık Şerbeti gerçek hikaye mi, hangi diziden uyarlama?
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SHOW TV'nin başarılı dizisi Kızılcık Şerbeti konusu ne? Kızılcık Şerbeti cuma akşamları yayında!

Cuma akşamları izleyiciyi ekranlara kilitleyen SHOW TV'nin başarılı dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında sosyal medya kullanıcıları araştırma yapıyor. 28 Ekim gününden beri ekranlarda olan dizinin hikayesini Melis Civelek üstlenmiştir. Dizi bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

Kızılcık Şerbeti konusu ne, oyuncuları kim? Kızılcık Şerbeti gerçek hikaye mi, hangi diziden uyarlama?

SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her cuma izleyici karşısına çıkıyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;

  • Sıla Türkoğlu
  • Doğukan Güngör
  • Feyza Civelek
  • Ceren Yalazoğlu Karakoç
  • Emrah Altıntoprak
  • Feray Darıcı
  • Selin Türkmen
  • Özlem Çakar
  • Oral Özer
  • Rahimcan Kapkap
  • Serkan Tınmaz
  • Tuana Gizem Uzunlar

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

Modern ve iyi eğitimli olan Kıvılcım, eşinden boşanmış fakat güçlü, dimdik ayakta duran bir kadındır. İki kızını da oldukça iyi ve inandığı değerlere sadık olarak yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen lise öğrencisiyken, büyük kızı Doğa diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın hayattaki tek gayesi evlatlarının ileride başarılı ve mutlu hayatlara sahip olmalarıdır. Fakat Kıvılcım'ın büyük kızı Doğa, üniversitedeyken erkek arkadaşı ile evlenmiştir. Kızının kocasının ailesi ile tanıştığında büyük şok yaşayan Kıvılcım, evladının bu kadar muhafazakar bir aile içerisinde mutlu olamayacağını düşünür. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ UYARLAMA MI?

Kızılcık Şerbeti, gerçek hayattan esinlenerek kaleme alınmıştır.

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