SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her cuma izleyici karşısına çıkıyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

Modern ve iyi eğitimli olan Kıvılcım, eşinden boşanmış fakat güçlü, dimdik ayakta duran bir kadındır. İki kızını da oldukça iyi ve inandığı değerlere sadık olarak yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen lise öğrencisiyken, büyük kızı Doğa diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın hayattaki tek gayesi evlatlarının ileride başarılı ve mutlu hayatlara sahip olmalarıdır. Fakat Kıvılcım'ın büyük kızı Doğa, üniversitedeyken erkek arkadaşı ile evlenmiştir. Kızının kocasının ailesi ile tanıştığında büyük şok yaşayan Kıvılcım, evladının bu kadar muhafazakar bir aile içerisinde mutlu olamayacağını düşünür. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ UYARLAMA MI?

Kızılcık Şerbeti, gerçek hayattan esinlenerek kaleme alınmıştır.