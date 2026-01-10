'Kızılcık Şerbeti'nde, Kıvılcım'ın bebeği hastanede başka bir bebekle karıştı mı?

SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı’nın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', izleyenlerini ekran başına topladı.

'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 7.21 izlenme oranı, 17.21 izlenme payı, AB’de; 7.12 izlenme oranı, 18.48 izlenme payı, Total grubunda ise 6.62 izlenme oranı, 15.80 izlenme payı elde etti.

Sosyal medyada çok konuşulan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketiyle yaklaşık 4 saat 10 dakika TT listesinde yer aldı. Yayınlanan bölümde, Kıvılcım’ın bebeğinin doğum sırasında hastanede başka bir bebekle karışmış olabileceği ihtimali gündem oldu.

Dizinin 120'nci bölümünde Ömer, oğlunu doktora götüren Kıvılcım’a hastanede ulaşarak özür dilemek istedi. Ömer’i affetmeyen Kıvılcım’ın, Kemal’e yaptığı babalık için hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek yeniden baba olacağı için tebrik etmesi aralarındaki gerilimi yükseltti.

Çimen’in geçmişini öğrenen Salkım, Emir’den ayrılmasını istedi. Salkım’ın söylediklerinden etkilenen Emir, Çimen’i geçmişi ile yargılamaya başladı. Bu duruma sessiz kalmayan Çimen; Emir’den olaylı bir şekilde ayrıldı. Yaptığından pişman olan Emir, özür dilemesine rağmen Çimen kabul etmedi.

Bade, tüm aileye yaptığı hamileyim çıkışı üzerine Ömer’den özür diledi. Hamile olmadığı halde Ömer’i, hazırladığı sahte doktor raporlarıyla kandırmayı başaran Bade, Kıvılcım’ın kendisini tetiklediğini söyleyerek Ömer’den özür diledi. Düşünmek isteyen Ömer’in mesafe koymasını kabul edemeyen Bade, Salkım’dan yardım istese de beklediği desteği göremedi.

Birbirlerini kıskanmaya başlayan Fatih ve Başak arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeğinde buluştu. Fatih’in eski karısını aldattığını, arkadaşlarından öğrenen Başak eline geçen kozla Fatih’le uğraşırken ikili ilk kez yakınlaşmaya başladı. Fatih’in, ayağı kayan Başak’ı kurtardığında yaşadıkları çekim aralarında büyük bir aşkın yaşanacağının sinyalini verdi.

Emir, Çimen’in geçmişini yüzüne vuruyor;

Nursema’nın kendisi hakkında olumsuz sohbetine kulak misafiri olan Asil duyduklarıyla sarsıldı. Bunun üzerine Asil, Nursema’yı arayarak baş başa buluşmak istedi. Asil’in kendisinden hoşlandığını sanarak heyecanlanan Nursema, aşk itirafı beklerken Asil’in Elif’le arasını yapmasını istemesiyle hayal kırıklığına uğradı.

Asil’in isteği Nursema’yı şok etti;

Asil’in yeni kurduğu dijital platformda ilişkiler üzerine program yapmaya başlayacak olan Kıvılcım toparlanmaya başladı. Bu sırada Kıvılcım’la aynı gün hastanede doğum yapan çiftin doktorla buluşması izleyenleri şoke etti. Doktorun, çifte bebeklerinin doğum esnasında karışma olasılığının olduğunu söylemesi üzerine Kıvılcım ve Ömer cephesinde yaşanacaklar merak konusu oldu.

İşte geceye damga vuran final sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

“BİZ BUGÜN ÖMER’LE EVLENDİK”

Dizinin yeni tanıtımında Nursema, Elif’e, Asil’in yemek davetini anlatırken, Ünal kadınları Bursa tatiline çıkıyor. Fatih ve Başak’ın gözlerden uzak baş başa geçirdikleri romantik anların dikkat çektiği tanıtımda doktor, Kıvılcım’dan bebeklerin karışma ihtimali olduğunu söyleyerek DNA testi istiyor. Ömer’in, Bade ile evlenmesi tanıtıma damga vururken Kıvılcım, Bade’nin tehdidiyle yıkılıyor. Ömer’in evlendiğini öğrenen Kıvılcım, Bade’nin “Seni artık kocamın etrafında görmek istemiyorum” sözleriyle şoke oluyor.