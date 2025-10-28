'Kızılcık Şerbeti'nde Nilay, Işıl ve Leo ilişkisini öğreniyor

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

İşte 'Kızılcık Şerbeti' 111. Bölüm 2.Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Doğa'nın, Ömer'in suçlu olduğu için hapiste olduğunu söylemesi, Fatih'le olan ilişkilerinin geleceğine dair soru işaretleri doğuruyor.

Kıvılcım ise vicdanının sesini susturmak ve kızlarını korumak uğruna aldığı zor kararın acısını yaşıyor.

Fatih'in dergi kapağında yer alması aile içinde yeni bir krize neden olurken, Doğa kocasını kaybetmemek için onun yanında duruyor.