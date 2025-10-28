Habertürk
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde Nilay, Işıl ve Leo ilişkisini öğreniyor

        'Kızılcık Şerbeti'nde Nilay, Işıl ve Leo ilişkisini öğreniyor

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 19:54 Güncelleme: 28.10.2025 - 19:54
        Nilay, Işıl ve Leo ilişkisini öğreniyor
        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti' 111. Bölüm 2.Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Doğa'nın, Ömer'in suçlu olduğu için hapiste olduğunu söylemesi, Fatih'le olan ilişkilerinin geleceğine dair soru işaretleri doğuruyor.

        Kıvılcım ise vicdanının sesini susturmak ve kızlarını korumak uğruna aldığı zor kararın acısını yaşıyor.

        Fatih'in dergi kapağında yer alması aile içinde yeni bir krize neden olurken, Doğa kocasını kaybetmemek için onun yanında duruyor.

        Bu sırada Nursema, Işıl'ın niyetine şüpheyle yaklaşırken, Ömer'in yokluğunda yaşananlar Abdullah'ı giderek daha da öfkelendiriyor.

        Tanıtımın nefes kesen finalinde ise gerilim doruğa çıkıyor.

        Nilay, Işıl ve Leo'yu yakın bir şekilde yakalarken, Leo'nun Nilay'ı rehin almasıyla neler yaşanacağı merak konusu oluyor.

        Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

