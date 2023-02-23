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'Kızılcık Şerbeti', nefes kesen yeni bölümüyle yarın akşam SHOW TV'de

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', yarın akşam nefes kesen bir bölümle izleyicileriyle buluşuyor. Kıvılcım’a olan duygularını ailesine açıklayan Ömer, iki aile arasındaki dengeleri değiştirecek bir hamle yapıyor

'Kızılcık Şerbeti', nefes kesen yeni bölümüyle yarın akşam SHOW TV'de
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', yarın akşam nefes kesen bir bölümle izleyicileriyle buluşuyor. Ekrana gelecek yeni bölümden heyecan dolu iki tanıtım yayınlandı.

Kıvılcım’a olan duygularını ailesine açıklayan Ömer, iki aile arasındaki dengeleri değiştirecek bir hamle yapıyor. Ömer’in “Ben Kıvılcım’la evlenmek istiyorum” sözleri dikkat çekerken Doğa, gözyaşları içinde Fatih’in yanına gidiyor. Kıvılcım ve Ömer ilişkisi ile ilgili yaşanacaklar merakla beklenirken, Nursema ve Umut aşkı da büyük bir krizle karşı karşıya kalıyor. Umut, Nursema’nın başkasıyla zorla evlendirileceğini öğrenince onu kaçırmaya karar veriyor ancak karşısına Abdullah çıkıyor. Nursema’nın imam nikahının kıyıldığı görülürken soluksuz izlenecek bir bölüm sizleri bekliyor.

'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ömer ve Kıvılcım bombayı patlattıktan sonra el ele evden çıkarlar. Herkes büyük bir şaşkınlık içindedir. Onları anlayan tek kişi ise Alev olacaktır. Sönmez ise sinirini Fatma’dan çıkaracak, onu bu birliktelik konusunda Kıvılcım’ı yüreklendirmekle suçlayacaktır. Ancak en büyük tepkiyi Doğa verecek, annesini ağır sözlerle eleştirerek kocasının evine dönecektir. Doğa’nın eve dönüşü özellikle Pembe tarafından büyük bir coşkuyla karşılanır. Abdullah ve Ömer’in konu hakkında konuşmalarına sonradan dahil olan Fatih amcasıyla çok gerilecektir. Ömer ve Kıvılcım’a hiç tahmin etmedikleri bir şekilde Çimen ve Metehan’dan destek gelir. Her ikisi de anne ve babasının mutluluklarını düşünürler. Nilay’ın derdi ise araştırıp bulduğu Nursema ve Umut birlikteliğinin evde yaratacağı fırtınadır. Pembe ise bu konuyu geciktirmeden halletmesi gerektiğine inanarak Abdullah’la paylaşır. Abdullah işi hemen ve kesin bir şekilde çözmek üzere harekete geçecektir.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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