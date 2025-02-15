'Kızılcık Şerbeti'nin 88'inci zafer haftası

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün yayınlanan bölümüyle her hafta olduğu gibi zirvedeki yerini aldı.

Yayınlanan bölüme; Abullah ve Işıl’ın yakınlaşması damga vurdu. Fenomen dizi #KızılcıkŞerbeti etiketiyle yaklaşık 4 saat X’in TT listesinde yer alarak sosyal medyanın da gündem konusu oldu.

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'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 88. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

ABDULLAH VE IŞIL YAKINLAŞMAYA BAŞLADI!

Dizinin ekrana gelen bölümünde; Firaz’ın çıkarması başarısız olunca, Nursema ve İlhami sözlendi. İlhami’nin gönülsüz olmasına üzülen Nursema’yı, Firaz teselli etmek istedi. Fakat Firaz’ın, Nursema’yı hayır evinde görmeye gitmesi onu İlhami ile karşı karşıya getirdi. İlhami’nin, Nursema ile görüşmesinin yanlış olduğunu söylemesi Firaz’ı yeni bir yol ayrımına getirdi. Kıvılcım ve Ömer, Ünallar’a yemeğe giderek müjdeli haberi verdiler. Kıvılcım’ın hamile olduğunu öğrenen Pembe’nin verdiği tepki ise akşam yemeğinde soğuk rüzgarların esmesine neden oldu.

Ömer, bebek haberini Ünallar’a duyuruyor;

Fatih, Sevgililer Günü’nde Doğa’ya yalı dairesi hediye etti. Fatih’in değiştiğine artık ikna olan Doğa, ona adım atarak evlenmek istediğini dile getirdi. Beğeni toplayan bölümde Fatih ve Doğa ailelerine haber vermeden yurt dışında nikah kıydılar ve ülkeye döndüklerinde Ünallar’a güzel haberi verdiler. Pembe’nin, Doğa ve Fatih’in gizlice evlenmesini onaylamaması yeni huzursuzluklara neden oldu. Nilay’ın da Doğa’yı kıskanmasıyla tansiyonun yükseldiği bölümde, Pembe’nin söylenmelerine dayanamayan Abdullah evden çıktı.

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Doğa, Fatih’e evlenme teklifi ediyor;

Sönmez’in ilerleyen hastalığı nedeniyle önce Cemre’yi banyo küvetinde unutması ardından gece yaşadığı bilinç kaybıyla evi terk etmesi Kıvılcım’a büyük bir korku yaşattı. Kıvılcım’ın sokak sokak Sönmez’i aradığı bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu.

“Torunumu öldürüyordum”;

Pembe ile tartışan Abdullah’ın otele gitmesiyle dizide heyecan yükseldi. Kendisini yalnız hissettiğini dile getiren Abdullah’ın, Işıl’la yakınlaşması bölümün final sahnesine damga vurdu.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

“SENİNLE BİRLİKTE OLMAK İSTİYORUM”

Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümüyle Doğa, Sönmez’e demans hastalığı teşhisi konulduğunu büyük bir üzüntüyle açıklıyor. İlhami, sözlendiği Nursema’ya da artık Firaz’la görüşmesinin doğru olmayacağını söylerken Firaz ise Nursema’ya olan aşkının kendisine zarar verdiğine karar veriyor. Doğa yeni evini dayayıp döşerken onu kıskanan Nilay, Mustafa ile tartışıyor. Tanıtımın finalinde ise Abdullah’ın, Işıl’a “Sadece kendi hayatımı yaşamak ve seninle birlikte olmak istiyorum” sözleri yeni bölüme dair merakı arttırıyor.

Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.

İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 89. Bölüm Tanıtımı;