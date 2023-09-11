Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i yine göz kamaştırdı! Müjde Uzman'a binlerce beğeni geldi!

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SHOW TV ekranlarında ilgiyle izlenen dizilerden biri olan ve kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.