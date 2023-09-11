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        Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i yine göz kamaştırdı! Müjde Uzman'a binlerce beğeni geldi!

        Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i yine göz kamaştırdı! Müjde Uzman'a binlerce beğeni geldi!

        SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran oyuncu Müjde Uzman, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Güzel ismin son pozları sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 10:24 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:24
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        SHOW TV ekranlarında ilgiyle izlenen dizilerden biri olan ve kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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        İlk olarak Paramparça Aşklar projesi ile seyirci karşısına çıkan 38 yaşındaki Müjde Uzman, tatilini bitirerek Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimlerine başladı. Sevilen dizi 15 Eylül Cuma günü izleyicisiyle buluşacak.

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        Müjde Uzman'ın 795 bin takipçili Instagram hesabından "Geçen sezondan Alev" notuyla yayınladığı son gönderilerine 48 binin üzerinde beğeni ve 480'den fazla yorum geldi.

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        Müjde Uzman'ın yeşil elbisesiyle çekildiği gönderilerine sevenlerinden: "Çok yetenekli ve güzelsin", "Alev hanımcığım ortalık alev aldı", "Alev gibi Alev" tarzında yorumlar geldi.

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        İşte Müjde Uzman'ın son paylaşımları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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