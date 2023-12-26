'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!

Pembe, Doğa’ya Fatih’in onunla asla evlenmeyeceğini söyleyerek gerilimi giderek yükseltirken, Doğa’nın buna karşılık hamleleri çok sert oluyor. Pembe ve Rüzgar’ın anlaşma yapması dikkat çekerken, Ömer ve Ertuğrul, Kıvılcım hakkında konuşuyor. Ünallar’ın evinde suların durulmadığı tanıtımda Fatih’le yeniden evlenen Doğa, Pembe’ye adeta meydan okurken, Alev’e de artık onun yanında olduğunu söylüyor. Doğa’nın tanıtımda duyulan “Bundan sonra senin yanındayım… Senin soyadın Ünal olana kadar da boşanmaya hiç niyetim yok…” sözleri, yeni bölümde olacaklara dair merakı artırıyor.

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KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 44. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ömer’in riskli bir ameliyatta olduğunu öğrenen Kıvılcım adeta yıkıldı. Hayati riski olan Ömer’in, ameliyatı ve ameliyattan sonraki süreci atlatarak evine dönmesi aileleri sevince boğdu. Bu sırada aşkını ilan eden Ertuğrul’a, Kıvılcım şans vermeyi kabul etti. Evinde istirahat döneminde olan Ömer, Kıvılcım’ı arayarak görüşmek istedi. Nefeslerin tutulduğu sahnede Ömer; hastalığını, yaşadığı sıkıntılı süreci ve bu duruma sevdiği kadını dahil etmemek için söylediği tüm yalanları Kıvılcım’a itiraf etti. Duygu yüklü sahnede ikilinin gözyaşları eşliğinde geçen konuşması dizinin unutulmaz anları arasına girdi. Ünallar’ın evinde ise Pembe’nin emriyle Mustafa lokantada ortak olduğu Sönmez’le yollarını ayırmak zorunda kaldı. Fatih’in de yeniden evlenmesine izin vermeyen Pembe, düşman ilan ettiği Doğa’ya adeta savaş açtı.

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Abdullah, Alev’e verdiği sözü tutarak boşanma davası açtı. Eve gelen boşanma celbiyle çılgına dönen Pembe tüm sıkıntısını Doğa’dan çıkarttı. Evden Cemre’yi bırakarak çıkmasını isteyen Pembe, Doğa ile karşı karşıya geldi. Pembe’nin “Asla boşanmayacağım” sözlerine ve ailelerinin tüm tepkilerine rağmen Alev ve Abdullah ilişkilerinden vazgeçmediler. Boşanma işlemleri için eve gelen Abdullah’ın Pembe ile yüzleşmesi çok sert geçti. Abdullah’a çocuklarının ve Pembe’nin sitem ettiği sırada eve Alev’in de gelmesi tansiyonu yükseltti. Alev’in Pembe’ye; Nursema, Mustafa ve Nilay’ın bu ilişkiyi bildiklerini söylemesi bölüm finalinin son dakikalarında heyecanı daha da arttı. Adeta sırtından vurulan Pembe intikam yemini etti. Doğa ile Fatih’i, Nursema ile de Umut’u ayıracağına yemin eden Pembe’nin alacağı intikam gündem konusu oldu.

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Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Gizem Yanık, Ebru Destan, Pelin Bölükbaşı, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 45. Bölüm 2. Tanıtımı;