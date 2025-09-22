Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek: Söylenilen her şey iftira

        Feyza Civelek: Söylenilen her şey iftira

        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek, kendisi ve Sibel Taşçıoğlu hakkında çıkan iddialara yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 17:35 Güncelleme: 22.09.2025 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Söylenilen her şey iftira"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, Sibel Taşçıoğlu'nun kendisi yüzünden diziden ayrıldığına dair iddiaları yalanladı.

        Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz sezon 'Pembe' karakterine hayat vermişti
        Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz sezon 'Pembe' karakterine hayat vermişti

        Civelek; "Meyve veren ağacı taşlamaya çalışıyorlar ama çok taşlayamıyorlar. Söylenilen her şey iftira. Senaryonun getirdiği şekilde diziden ayrıldı. 4'üncü sezonda hâlâ senaristin kızı olarak konuşulmamalıyım. Ben buraya kendi başarımla geldim. Çekemediklerini bu kadar belli etmesinler. Sahnelerim daha da artacak. Yakında 'Nilay' bomba gibi dönüyor" dedi.

        REKLAM

        YAPIM ŞİRKETİ GOLD FİLM'DEN AÇIKLAMA

        'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film de iddiaları yalanlayarak, şu açıklamayı yaptı: Kamuoyunun bilgisine; 'Kızılcık Şerbeti' dizimizin oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz. 'Pembe' karakterinin hikâyesi doğal akışında sona ermiş ve bu nedenle oyuncumuz dizimizin kadrosundan ayrılmıştır. Bu ayrılışın üzerinden beş ay geçtikten sonra, basında ve sosyal medyada oyuncularımız hakkında asılsız iddialarda bulunulmasının dizimize zarar vermeye yönelik olduğu açıktır. Kamuoyunun yanıltıcı, gerçeğe dayanmayan haberlere ve spekülasyonlara itibar etmemesini rica ederiz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Feyza Civelek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Çarptığı kadına tokat attı, çevredekilere bıçak çekti!
        Çarptığı kadına tokat attı, çevredekilere bıçak çekti!
        Ayder'de mahsur kalanlar için havalandılar!
        Ayder'de mahsur kalanlar için havalandılar!
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Elde var sıfır!
        Elde var sıfır!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları