Her Cuma milyonları ekran başına toplayan dizinin kadrosuna genç kuşağın sevilen isimlerinden Yiğit Dikmen dahil oldu. Kızılcık Şerbeti’nde Serdar adlı karaktere hayat verecek olan Yiğit Dikmen bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sönmez (Aliye Uzunatağan) ve Mustafa’nın (Emrah Altıntoprak) ortak olduğu lokantanın müşterisi olan Serdar’ın yolu Çimen’le (Selin Türkmen) kesişecek. Çimen ve Serdar’ın tanışmasıyla yaşanacak sürpriz gelişmeler ise dizide tansiyonu daha da yükseltecek.