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Kızılcık Şerbeti'nin Serdar'ı Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yiğit Dikmen hayatı ve biyografisi...

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı “Kızılcık Şerbeti” dizisine Yiğit Dikmen dahil oluyor. Peki, Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

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  • Kızılcık Şerbeti'nin Serdar'ı Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yiğit Dikmen hangi dizilerde rol aldı?

    Her Cuma milyonları ekran başına toplayan dizinin kadrosuna genç kuşağın sevilen isimlerinden Yiğit Dikmen dahil oldu. Kızılcık Şerbeti’nde Serdar adlı karaktere hayat verecek olan Yiğit Dikmen bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sönmez (Aliye Uzunatağan) ve Mustafa’nın (Emrah Altıntoprak) ortak olduğu lokantanın müşterisi olan Serdar’ın yolu Çimen’le (Selin Türkmen) kesişecek. Çimen ve Serdar’ın tanışmasıyla yaşanacak sürpriz gelişmeler ise dizide tansiyonu daha da yükseltecek.
  • Kızılcık Şerbeti'nin Serdar'ı Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yiğit Dikmen hangi dizilerde rol aldı?

    YİĞİT DİKMEN KİMDİR?

    1987 tarihinde dünyaya gelen Yiğit Dikmen, uzun süre amatör ligde futbol oynamıştır. Oyuncu Yağızkan Dikmen'in kardeşi olan Yiğit Dikmen, aynı zamanda Türkiye’nin ilk Crossfit’cileri arasında yer almaktadır.
  • Kızılcık Şerbeti'nin Serdar'ı Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yiğit Dikmen hangi dizilerde rol aldı?

    Yiğit Dikmen, Survivor 2014 sezonunun ''Gönüllüler'' takımında yarışmıştı. Yarışmadan sonra ünlenen isim, kariyerini oyunculuğa yönlendirdive bu alanda eğitimler aldı.
  • Kızılcık Şerbeti'nin Serdar'ı Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yiğit Dikmen hangi dizilerde rol aldı?

    YİĞİT DİKMEN HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

    Yiğit Dikmen'in rol aldığı diziler şu şekildedir;

    Şehrin Melekleri - 2015 

    Hayat Mucizelere Gebe - 2015

    Umuda Kelepçe Vurulmaz - 2016 - 2017

    Sen Çal Kapımı - 2020

    Seversin

    Üç Kız Kardeş

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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