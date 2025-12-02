Habertürk
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden dikkat çeken bir tanıtım daha yayınlandı

        Giriş: 02.12.2025 - 21:04 Güncelleme: 02.12.2025 - 21:04
        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 116. Bölüm 2.Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda, Ünal ve Keskin ailesini bir araya getiren Fatih ve Başak'ın evliliği, Fatih'in Kıvılcım'a açıklamasıyla Kıvılcım'ın içindeki ateşi harlıyor.

        En kötü zamanlarında birbirlerinin yanında olmayan iki eski âşık Kıvılcım ve Ömer'in yüz yüze gelmesi sert bir yüzleşme yaşanmasına sebep oldu.

        Ömer'in; "Benim en kötü zamanım sendin" sözleri duygu dolu anlara sebep oluyor.

        Çimen ve Emir'i Salkım'ın uygunsuz bir durumda yakalaması, iki aileyi karşı karşıya getiren yeni bir krizin fitilini ateşlerken, yaşanacaklar yeni bölüme dair ilgiyi zirveye taşıyor.

        Asude'nin, Nursema'ya oğlu konusunda yaptığı sert uyarıları hatırlatması tansiyonu yükseltti.

        Nilay'ın Nursema'dan şüphelenip telefonunu karıştırdığı anlar dikkat çekiyor.

        Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #show tv
        #kızılcık şerbeti
