Kızılcık özellikle Kuzey yarım kürenin soğuk bölgelerinde asidik olan bataklıklarda büyüyen çalılar halinde oluşan bitkinin meyveleridir. Genelde bu çalılar beyaz küçük meyveler taşır ve sonrasında bu meyveler olgunlaşarak kırmızı rengine dönüşür. Kızılcık yenilebilir ve kızılcık suyu yapmak için kullanılabilir. Ayrıca Kızılcık ticari olarak da satılan pek çok yapay tatlandırıcı ile tatlandırılarak meyve suyu olarak satışa sunulur. Kızılcığın kendi tadı biraz mayhoşumsu olduğu için tatlandırma gereği duyulur. Kızılcık suyu oldukça serinletici ve lezzetli bir tada sahiptir. Sağlık için çok fazla faydası olan kızılcık suyu saf haliyle daha faydalıdır. O yüzden mümkün olduğunca şeker eklemeden tüketmek daha büyük fayda sağlayacaktır.

Genelde kızılcık suyu idrar yolları enfeksiyonlarında ve diş sağlığının gerekliliği için önem taşır. Ayrıca kızılcık suyu böbrek taşı oluşumunu önleyerek ağız sağlığını iyileştirmekte etkili olduğu belirtilmiştir. İdrar yolları enfeksiyonları içinde en önemli mücadele sağlayan kızılcık suyu içinde bulunan oligomerik proantosiyanidin bileşenleri değerleriyle bir çok ağrı yapar enfeksiyonların iyileştirilmesinde etken olur. E-Coli bakterisinin idrar yollarından dışarı atılmasını sağlayan kızılcık suyu içerdiği mineralleri ile oldukça önemli yüksek antioksidan özelliği taşır. Ayrıca antiflamatuar, antimikrobiyal, antikanserojen özellikleri olan kızılcık suyu idrarı ve asidik hale getirerek bakterilerin mesane duvarında yapışmasını önlenmesinde yardımcı olur. Bu sayede idrar yollarında enfeksiyon oluşmasını engelleyerek idrar yolu enfeksiyonuna yol açan virüslere karşı vücudun koruyuculuğu görevini üstlenir.

Ayrıca mide ülseri için de etkili olan helikobakter pylori bakterisinin yok etme özelliğini sağlayan kızılcık suyu; bu sayede midenin mukus tabakasına zarar verecek etkiyi önlemede ve koruyucu bir etken oluşturmada fayda sağlar. Bu bakterinin oluşturduğu durumlar mide enfeksiyonu için de ayrıca mide kanserine yol açabilen sorunlar yaratmaktadır.

Kızılcık suyu ayrıca kansere neden olan tümörlerin oluşmasını engelleyerek oluşan tümörlerinde büyümesini engeller; bunun yanı sıra kanseri yok etme özelliği de bulunan Kızılcık düzenli olarak tüketildiği zaman yumurtalık kanseri için kemoterapi ilaçlarının dan daha etkili olduğu belirtilmiştir.

Solunum yolları enfeksiyonları için de oldukça etkili olan kızılcık suyu özellikle çocuklar ve yetişkinlerin burun ve boğazda oluşan bakteri türlerinin oluşmasını engellediği araştırmalar sonucunda belirtilmiştir. Kızılcık suyu sayesinde solunum yolları enfeksiyonu için savaşmak üzere antioksidanlar etkili olur. Öksürük, grip, boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı birçok sağlık sorunlarını da önlemeye yardımcı olmaktadır.

kızılcık suyu içinde bulunan polifenoller sayesinde kas sisteminin sağlığını korumak için de etkili bir yardımcıdır. Özellikle İyi kolesterolün düzeyini artıran ve kandaki kötü kolesterol düzeyini düşüren kızılcık suyu kalp ve damar hastalıkları riskinin de azalmasına yol açar. Ağızda bulunan zararlı maddeler bakterileri azaltmaya etkili olan bir bardak kızılcık suyu içme ile plak oluşumunu önlediği belirtilmektedir. Diş etlerinde oluşan bakterilerin üremesini engelleyen ve ağız hijyenini koruyan kızılcık suyu; enflamatuar özelliği ile periodontal hastalıkların riskini azaltma da etkili olur.

Kızılcık suyunun diğer faydaları

İçinde bulunan kimyasallar sayesinde yaşlanma etkilerini azaltır.

Ayrıca meme kanseri hücrelerinin yıkımı uğramasını sağlar.

Kızılcık suyunda bulunan bileşenler ve faydaları asitler böbrek taşlarının parçalanmasını sağlayarak böbrek taşı oluşumunu önler.

Oldukça yüksek oranda kalsiyum kaynağıdır. Bu sayede kemik erimesine engelleyerek kemiklerin gelişimini sağlar.

Ayrıca vücutta bulunan yağların yakılması açısından etkili olur. Kilo vermek için kızılcık suyu içmek etkili bir yöntemdir.

Diş sağlığı ve selülit sorununu gideren Kızılcık yanıkları ve döküntülerini daha hızlı bir şekilde iyileştirebilir.

Sindirim sisteminde etkili olan Kızılcık polifoneller sayesinde kolon kanseri dahil olmak üzere birçok tehdit edici hastalığa karşı koruma sağlar.

Kızılcık suyunda bulunan Antiflamatuar özellikler sayesinde gut ve artrit hastalıklarının belirtilerinin azalmasına etken olur.

Yüksek bir besin değerine sahip olan kızılcık Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi hastalıkların önlenmesinde de oldukça önemlidir.

Kızılcık suyunun zararları var mıdır?

Kızılcık suyu birçok faydaya sahip olmasının yanında aşırı oranda tüketilmemelidir. Eğer tatlandırılmış kızılcık suyu içerseniz yüksek oranda şeker içermesi nedeniyle ishal, karın ağrısı, şişkinlik, obezite, sindirim sisteminde sorunlar ve diş çürüklerine etken olabilir. Daha çok doğal olarak karışımsız tüketmek faydalıdır. Günde iki bardaktan fazla tüketmemek önem taşır. Çok fazla tüketmek vücudun aşırı yüklenmesine neden olacağı için her gıda gibi dozunda tüketilmesi sağlık açısından önem taşımaktadır. Kızılcık suyunu hazır tüketmek yerine meyvesini alarak suyunu taze bir şekilde tüketmek çok daha önem taşımaktadır. Bu şekilde tüketirken farklı meyvelerle karıştırabilir ve tadının yumuşamasını sağlayabilirsiniz.