Kızılyıldız- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak. Sarı lacivertliler, oynadığı 29 maçta 22 galibiyet 7 mağlübiyetle zirvede yer aldı. Organizasyonun son 9 maçını kazanan temsilcimiz, son olarak evinde oynadığı Monaco maçından 88-70'lik skorla galip ayrıldı. Peki, Euroleague 31. hafta Kızılyıldız- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş: 13.03.2026 - 12:29 Güncelleme:
EuroLeague’de 31. hafta heyecanında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda basketbolseverler, Kızılyıldız- Fenerbahçe Beko maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, EuroLeague 31. hafta Kızılyıldız- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
KIZILYILDIZ- FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Kızılyıldız- Fenerbahçe Beko maçı 13 Mart Cuma (bu akşam) 22.00'de oynanacak.
KIZILYILDIZ- FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Beogradska Arena'da oynanacak zorlu karşılaşma S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.