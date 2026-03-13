EuroLeague’de 31. hafta heyecanında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda basketbolseverler, Kızılyıldız- Fenerbahçe Beko maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, EuroLeague 31. hafta Kızılyıldız- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...