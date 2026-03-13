Canlı
        Haberler Bilgi Spor Kızılyıldız- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague 31. hafta - Basketbol Haberleri

        Kızılyıldız- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak. Sarı lacivertliler, oynadığı 29 maçta 22 galibiyet 7 mağlübiyetle zirvede yer aldı. Organizasyonun son 9 maçını kazanan temsilcimiz, son olarak evinde oynadığı Monaco maçından 88-70'lik skorla galip ayrıldı. Peki, Euroleague 31. hafta Kızılyıldız- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        EuroLeague’de 31. hafta heyecanında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda basketbolseverler, Kızılyıldız- Fenerbahçe Beko maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, EuroLeague 31. hafta Kızılyıldız- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        2

        KIZILYILDIZ- FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

        Kızılyıldız- Fenerbahçe Beko maçı 13 Mart Cuma (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        3

        KIZILYILDIZ- FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beogradska Arena'da oynanacak zorlu karşılaşma S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

        4

        KIZILYILDIZ- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/

