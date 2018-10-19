Beren Gökyıldız, bu sezon ekranlara gelmeye başlayan Kızım dizisinde Öykü'yü canlandırıyor. Son dönemin en çok dikkat çeken oyuncularından olan Beren Gökyıldız'ın hayatından detaylar ve Kızım oyuncuları haberimizde.

KIZIM OYUNCULARI KİMLER?

Demir Göktürk / Buğra Gülsoy, Candan Hoşgör / Leyla Lydia Tuğutlu, Öykü Tekin / Beren Gökyıldız, Cemal Eröz / Serhat Teoman, Uğur Adıgüzel / Tugay Mercan, Sevgi Günay / Sinem Ünsal, Müfide Adıgüzel / Suna Selen

KIZIM'DA ÖYKÜ'YÜ CANLANDIRAN BEREN GÖKYILDIZ KİMDİR?

20 Eylül 2009'da, İstanbul'da doğdu. Beren Gökyıldız ilköğretim eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk kariyerine ilk olarak ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi dizisiyle başlayan Beren Gökyıldız oynadığı karakterle izleyenlerin beğenisini kazanmıştır.

Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen Beren Gökyıldız Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da oynamıştır. Anne dizisinde canlandırdığı Melek Akçay karakteriyle dikkatleri üstüne çeken Beren Gökyıldız, kısa bir süre Bizim Hikaye'de rol almıştır. Beren Gökyıldız, şimdi Kızım dizisindeki Öykü karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

KIZIM 5. BÖLÜM FRAGMANI

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