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        Haberler Gündem Kızını öldürdü, canına kıydı dedi! - Güncel haberler

        Kızını öldürdü, canına kıydı dedi!

        Olay, Samsun'da meydana geldi. Samsun'da kan donduran bir vahşet yaşandı. Bir anne tartıştığı kızının boynunu kırıp öldürdü. Ardından bileklerini kesip canına kıydı yalanını uydurdu. Korkunç gerçek ise otopsi raporuyla ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 20:49 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:49
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        Kızını öldürdü, canına kıydı dedi!
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        Olay, Samsun'da meydana geldi.

        Samsun'da kan donduran bir vahşet yaşandı.

        Bir anne tartıştığı kızının boynunu kırıp öldürdü.

        Ardından bileklerini kesip canına kıydı yalanını uydurdu.

        Korkunç gerçek ise otopsi raporuyla ortaya çıktı.

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