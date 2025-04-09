Kızını öldürdü, canına kıydı dedi!
Olay, Samsun'da meydana geldi. Samsun'da kan donduran bir vahşet yaşandı. Bir anne tartıştığı kızının boynunu kırıp öldürdü. Ardından bileklerini kesip canına kıydı yalanını uydurdu. Korkunç gerçek ise otopsi raporuyla ortaya çıktı.
Giriş: 09.04.2025 - 20:49 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:49
Olay, Samsun'da meydana geldi.
Samsun'da kan donduran bir vahşet yaşandı.
Bir anne tartıştığı kızının boynunu kırıp öldürdü.
Ardından bileklerini kesip canına kıydı yalanını uydurdu.
Korkunç gerçek ise otopsi raporuyla ortaya çıktı.
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