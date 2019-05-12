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Kızını pitbullun ağzından kurtarmıştı! İşte yılın annesi!

AA

Kırşehir'de, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kızını kurtarmak için tereddüt etmeden hayatını ortaya koyan anne Sinem Aydoğdu'ya "yılın annesi" ödülü verildi. Anne Sinem Aydoğdu ise "Her anne aynı şeyi yapardı. Olayı fark ettiğimde, sesleri duyduğumda çok hızlı şekilde evden aşağı indim. Köpek, kızımın kafasının önünü ısırmış, ortasını da ısırmaya çalışıyordu" dedi

işte yılın annesi

Kırşehir'de, geçen yıl ekim ayında okul servisine giderken evlerinin önünde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Hatice Aydoğdu ile onu köpeğin ağzından almak isteyen anne Sinem Aydoğdu yaralanmıştı. Anne ve kızı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, daha sonra 9 yaşındaki Hatice'nin tedavisine Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edilmişti. Anne ile kızının sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanması güvenlik kamerasına yansımıştı.

ÇİÇEK VE PLAKET VERDİLER

AA'da yer alan habere göre, Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği üyeleri arasında yapılan değerlendirmede, ilkokul 2. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki kızı Hatice'yi köpeğin ağzından almak için hayatını ortaya koyan Sinem Aydoğdu Kırşehir'de yılın annesi seçildi. Dernek başkanı Yasin Yavuz ve yöneticileri, Aydoğdu'yu, Kervansaray Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, Anneler Günü öncesinde yılın annesi plaketini ve çiçeğini takdim etti. Dernek üyeleri, köpeğin saldırısında yaralanan ve tedavisinin ardından eğitimine devam eden Hatice Aydoğdu'ya da çeşitli hediyeler verdi.

PLAKETİN ÜZERİNDEKİ YAZI...

Plaketin üzerinde, "Çocuğu uğruna hiç düşünmeden hayatını ortaya koyarak anneliğin ne demek olduğunu bizlere en derinden hissettiren Sinem Aydoğdu, derneğimiz tarafından Yılın Annesi seçilmiştir" ifadeleri yer aldı. Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Yavuz, "Köpek saldırısında çocuğu için kendisini feda ederek evladını kurtarmaya çalışan annemizi yılın annesi olarak belirledik. Ekim ayında yaşanan bu olay, hepimizi çok duygulandırdı. Bir annenin çocuğu için canını nasıl hiçe sayabileceğinin somut bir örneğini gördük. Bu fedakarlığı için tüm anneler adına Sinem Aydoğdu'yu Türkiye'de yılın annesi olarak belirledik. Hiçbir çocuğumuz ve annemiz bir kez daha böyle üzücü bir olay yaşamasın, kimsenin başına gelmesin" diye konuştu.



"HER ANNE AYNI ŞEYİ YAPARDI"

Anne Sinem Aydoğdu da bütün annelerin çocuklarının canı tehlikede olduğunda aynı davranışı sergileyeceğini ifade etti. Olayda anneliğin verdiği duyguyla hareket ettiğini vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu: "Her anne aynı şeyi yapardı. Olayı fark ettiğimde, sesleri duyduğumda çok hızlı şekilde evden aşağı indim. Köpek, kızımın kafasının önünü ısırmış, ortasını da ısırmaya çalışıyordu. Aşağıya birkaç saniye daha geç insem kafasını bırakıp, başka bir yeri de tutabilirdi, gözünü yüzünü tutabilirdi. Verilmiş sadakamız varmış, Allah esirgedi, çok şükür kurtulduk. Benim sadece sol elimde birkaç yara var. Verilen plaketle çok duygulandım, keşke bu olay hiç yaşanmasaydı ama maalesef oldu. Dernek üyelerine ve ödül veren herkese teşekkür ederim."

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