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KKM'de yükseliş ikinci haftaya girdi

BDDK verilerine göre Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında biriken miktar geçen hafta 12 milyar 231 milyon liralık artışla 1 trilyon 385 milyar 645 milyon liraya çıktı. Açıklanan son 2 haftadaki yükseliş 15 milyar 636 milyon lira oldu. Bu yükseliş 4 haftalık düşüş serisinin ardından geldi

KKM'de yükseliş ikinci haftaya girdi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 20 Ocak haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında biriken miktar geçen hafta 12 milyar 231 milyon liralık artışla 1 trilyon 385 milyar 645 milyon liraya yükseldi.

Böylece KKM hesaplarında yükseliş 2. haftasına girdi. 2 haftada KKM hesaplarında toplam 15 milyar 636 milyon liraya ulaştı.

2022 SONUNDA SERT DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI

KKM'de zirve 11 Kasım haftasında 1 trilyon 474 milyar 441 milyon TL ile görülmüştü. BDDK verilerine göre 30 Aralık haftasında ise KKM hesaplarında 47 milyar 901 milyon liralık, yani yüzde 3.27'lik düşüş yaşanmıştı. Bu hem oran hem de miktar olarak KKM'deki en sert düşüş olarak kayıtlara geçmişti.

Ocağın ilk haftası ve aralığın son 3 haftasında KKM hesaplarında düşüş yaşanmıştı.

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