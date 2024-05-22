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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik KKTC'de asgari ücrete ara zam geldi, 29.640 TL oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        KKTC'de asgari ücret 29.640 TL oldu

        KKTC'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti yüzde 23.5 zamla net 29 bin 640 TL olarak belirledi. Komisyonun tavsiye kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 00:16 Güncelleme: 22.05.2024 - 00:16
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        KKTC'de asgari ücret 29.640 TL oldu
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        KKTC'de Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024’ün ikinci asgari ücret zammını belirledi.

        KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Komisyon toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, asgari ücretin brüt 34 bin 70 TL, net 29 bin 640 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Gardiyanoğlu, 1 Mayıs 2024 itibarıyla geçerli olan asgari ücretin oy çokluğu ile belirlendiğini söyledi.

        Asgari ücret ayrıca haftalık 7 bin 862 TL 30 kuruş, günlük bin 572 TL 46 kuruş ve saatlik 196 TL 55 kuruş olarak uygulanacak.

        Böylece asgari ücrete yüzde 23.5 zam yapılmış olacak.

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tavsiye kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlanırken, karara itiraz için 10 günlük süre bulunuyor.

        Komisyon, yılın ilk asgari ücretini 12 Ocak’ta brüt 27 bin 587 TL, net 24 bin TL olarak belirlemişti.

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