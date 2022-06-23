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KKTC'de son yılların en büyük orman yangını devam ediyor

KKTC'de Gazimağusa'ya bağlı dağlık ve ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırdı. Alevler bazı köyleri tehdit ederken, ağıllara sıçrayan yangın nedeniyle bazı hayvanlar öldü. Diğer yandan Mersinlik bölgesinde küle dönen alanın 1995'teki Beşparmak Dağları yangınından daha büyük olduğu değerlendiriliyor

KKTC'de son yılların en büyük orman yangını
KKTC'de son yılların en büyük orman yangını
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AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 21 Haziran'da Gazimağusa'ya bağlı Ağıllar ile Mersinlik köyleri arasındaki dağlık ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale sürerken, rüzgarın etkisini artırmasıyla alevler bazı köyleri tehdit etmeye başladı. Havanın kararması nedeniyle yangına havadan müdahale dururken, Mersinlik köyünde yaşayanlar tahliye edilmeye başlandı.

Bölgede bulunan devlet ve hükümet yetkilileri ile belediye başkanlarının açıklamalarına göre, yangın tüm şiddetiyle devam ediyor. Mersinlik'in yanı sıra, Ardahan köyünün de bir kısmının tahliye edilmesi bekleniyor.

YANGIN AĞILLARA SIÇRADI, HAYVANLAR ÖLDÜ

Yangın bölgesindeki bazı ağıllarda hayvanlar öldü. Yangına havadan müdahalenin günün ağarmasıyla saat 05.30 civarında yeniden başlaması öngörülüyor.

Mersinlik civarındaki diğer köyler de alevlerin tehdidi altında ve başta belediyeler olmak üzere yetkililer bazı önlemler alıyor, halka uyarılar yapıyor. Birçok kent ve köyde camilerden yapılan anonslarla da yangınla mücadeleye katkı isteniyor.

27 YIL ÖNCEKİ YANGINDAN DAHA BÜYÜK OLABİLİR

AA'nın haberine göre; Mersinlik bölgesinde yanan alanın 1995'teki Beşparmak Dağları yangınından daha büyük olduğu tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel de Mersinlik'te devam eden yangınla ilgili yerinde inceleme yapmak üzere yeniden bölgeye geldi. Tatar ile Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkilerden bilgi aldı.

Üstel, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) katıldığı canlı yayında "Mersinlik bölgesindeki yangın maalesef rüzgarın etkisiyle şiddetlendi, büyük bir felaket yaşanıyor." diyerek, buna karşı tüm halkın ve ekiplerin koşmasına rağmen Mersinlik köyünde tahliyeye başladıklarını bildirdi.

Sabah 05.00 sıralarında yangına havadan müdahalenin yeniden başlayacağını belirten Üstel, herkesin seferberlik bilinciyle görev yaptığını vurguladı.

RÜZGAR ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaptığı açıklamada, "Şu anda rüzgarı arkasına alan yangın hızla Ardahan'a ilerliyor." dedi.

Arıklı, Meteoroloji Dairesi'nden aldıkları bilgiye göre sat 03.00’te rüzgarın şiddetini artıracağını bildirdi.

"1995 yangınından daha büyük bir yangınla karşı karşıyayız." diyen Arıklı, yarın Türkiye, Kıbrıs Rum kesimi ve BM Barış Gücü'nden toplam 7 hava aracıyla yangına müdahaleye yeniden başlanacağını bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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