Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya KKTC'den Rum çiftçilerin ihlaline dair açıklama | Dış Haberler

        KKTC'den Rum çiftçilerin ihlaline dair açıklama

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Rum çiftçilerin KKTC topraklarını ihlaline dair açıklamada bulundu. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG), Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) ara bölge ve KKTC topraklarını ihlallerine uzun yıllardır sessiz kaldığı ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 23:57 Güncelleme: 31.12.2025 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKTC'den Rum çiftçilerin ihlaline dair açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yapılan sayısız sözlü ve yazılı protesto ile itirazlara rağmen, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG), Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) ara bölge ve KKTC topraklarını ihlallerine uzun yıllardır sessiz kaldığı ve bu ihlalleri durdurmayarak Rum tarafına cesaret verdiğini açıkladı.

        KKTC Dışişleri Bakanlığından Rum çiftçilerin KKTC topraklarını ihlaline yönelik açıklama yapıldı.

        Açıklamada, 8 Kasım 2025 tarihinde Denya’da yaşanan ve BM nezdinde sert bir şekilde protesto edilen KKTC sınır ihlaline ek olarak, 29 Aralık 2025 tarihinde Rum çiftçilerin Alayköy’ün 3 kilometre batısında araçlarıyla sınırı ihlal ederek girdikleri KKTC topraklarında izinsiz tarım yapma girişiminde bulundukları belirtildi.

        REKLAM

        Ara bölgede tarımsal faaliyetin hangi koşullarda gerçekleştirilebileceği 1988 yılında BMBG ve KKTC arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlendiği hatırlatılan açıklamada, bu mutabakat ile gerek Türk, gerek Rum çiftçilerin ara bölgede tarım faaliyeti yapabilecekleri alanların aşikar olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, "Rumlar bu anlaşmayı ihlal ederek, bunun da ötesinde Kıbrıs Türk sınır hattını geçmiş, KKTC topraklarına girmiş ve kendilerine engel olmak isteyen polisimiz ve askeri personelimizin üzerine traktörlerini sürmek suretiyle polis mensuplarımız ve askerimizin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, çiftçilik, avcılık, Kıbrıs Türk mal sahiplerinin topraklarının da üzerinden geçecek şekilde izinsiz yol inşası, üniversite, sinema, alışveriş merkezi inşası da dahil olmak üzere birçok farklı yöntemle planlı olarak 'otoritesini' ara bölgeye yayma, ara bölgedeki toprakları gasp etme ve ara bölgede avantaj sağlama çabası içerisinde olup vatandaşlarını da bu yönde teşvik etmektedir.

        Yıllar içerisinde BM nezdinde yaptığımız sayısız sözlü ve yazılı protesto ve itirazlara rağmen, BMBG, Rum yönetiminin ara bölge ve KKTC topraklarını ihlallerine uzun yıllardır sessiz kalmakta ve bu ihlalleri durdurmayarak Rum tarafına cesaret vermektedir."

        BMBG’nin, tüm protesto, çağrı ve itirazlara rağmen tarafsızlık görevini yerine getirmeyerek Rumlara fırsat tanıyan tutumunun eleştirildiği açıklamada, "Rum yönetiminin sınır ihlallerine karşı hiçbir önlem almayan ve ilaveten ara bölge ihlallerini devlet eliyle sürdürmeye devam eden yaklaşımı, geçmişte olduğu gibi bir kez daha BM nezdinde sert bir şekilde protesto edilmiştir." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'taki kazada ölen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı; 'Diğer şoför rahatsız sen gel' demişler

        ESENYURT'ta pazara giden vatandaşları taşıyan servis minibüsü kazasında hayatını kaybeden şoför Niyazi Çelik (61), Ahmet Kandemir (44) ve Hacer Çakmakçı'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Şoför Niyazi Çelik'in (61)'in cenazesi Esenyurt'ta öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Ahmet Kandemir'in (44) cenazesi ise Pazartesi günü Sinop'un Durağan ilçesinde toprağa verilecek. Diğer yandan, şoför Niyazi Çelik'in olay günü izinli olmasına rağmen 'Diğer şoför rahatsız sen gel' dedikleri için servis taşımacılığı yapmaya gittiği ortaya çıktı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'a kar yağdı
        İstanbul'a kar yağdı
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        THY, 61 seferini iptal etti
        THY, 61 seferini iptal etti
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti