KKTC'den Rum çiftçilerin ihlaline dair açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yapılan sayısız sözlü ve yazılı protesto ile itirazlara rağmen, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG), Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) ara bölge ve KKTC topraklarını ihlallerine uzun yıllardır sessiz kaldığı ve bu ihlalleri durdurmayarak Rum tarafına cesaret verdiğini açıkladı.

KKTC Dışişleri Bakanlığından Rum çiftçilerin KKTC topraklarını ihlaline yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, 8 Kasım 2025 tarihinde Denya’da yaşanan ve BM nezdinde sert bir şekilde protesto edilen KKTC sınır ihlaline ek olarak, 29 Aralık 2025 tarihinde Rum çiftçilerin Alayköy’ün 3 kilometre batısında araçlarıyla sınırı ihlal ederek girdikleri KKTC topraklarında izinsiz tarım yapma girişiminde bulundukları belirtildi.

REKLAM

Ara bölgede tarımsal faaliyetin hangi koşullarda gerçekleştirilebileceği 1988 yılında BMBG ve KKTC arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlendiği hatırlatılan açıklamada, bu mutabakat ile gerek Türk, gerek Rum çiftçilerin ara bölgede tarım faaliyeti yapabilecekleri alanların aşikar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Rumlar bu anlaşmayı ihlal ederek, bunun da ötesinde Kıbrıs Türk sınır hattını geçmiş, KKTC topraklarına girmiş ve kendilerine engel olmak isteyen polisimiz ve askeri personelimizin üzerine traktörlerini sürmek suretiyle polis mensuplarımız ve askerimizin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atmıştır." ifadeleri kullanıldı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, çiftçilik, avcılık, Kıbrıs Türk mal sahiplerinin topraklarının da üzerinden geçecek şekilde izinsiz yol inşası, üniversite, sinema, alışveriş merkezi inşası da dahil olmak üzere birçok farklı yöntemle planlı olarak 'otoritesini' ara bölgeye yayma, ara bölgedeki toprakları gasp etme ve ara bölgede avantaj sağlama çabası içerisinde olup vatandaşlarını da bu yönde teşvik etmektedir. Yıllar içerisinde BM nezdinde yaptığımız sayısız sözlü ve yazılı protesto ve itirazlara rağmen, BMBG, Rum yönetiminin ara bölge ve KKTC topraklarını ihlallerine uzun yıllardır sessiz kalmakta ve bu ihlalleri durdurmayarak Rum tarafına cesaret vermektedir."