        KKTC'den tepki: Silahların gölgesinde çözüm olmaz | Dış Haberler

        KKTC'den tepki: Silahların gölgesinde çözüm olmaz

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İsrail ve Yunanistan arasında imzalanan anlaşmaya dair yaptığı açıklamada, "Bu silahlanma kime karşıdır, neyin hazırlığıdır? Silahların gölgesinde çözüm olmaz. Gerçek niyetiniz güven değil, baskıysa bunu açıkça söyleyin." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 00:19 Güncelleme: 28.12.2025 - 00:19
        KKTC'den tepki: Silahların gölgesinde çözüm olmaz
        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İsrail ve Yunanistan arasında imzalanan yeni işbirliği anlaşmasına tepki göstererek, "Silahların gölgesinde çözüm olmaz." dedi.

        Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre Öztürkler, bir televizyon programında konuştu.

        Öztürkler, 21-25 Aralık Şehitler Haftası vesilesiyle yaptığı değerlendirmede, "Bu topraklarda özgürlük ve varoluş mücadelesi veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların fedakarlığı bugün hala yolumuzu aydınlatan en güçlü meşaledir. Bizim yolumuz, onların bıraktığı izdir." ifadelerini kullandı.

        GKRY ile İsrail ve Yunanistan arasında imzalanan yeni işbirliği anlaşmasına tepki gösteren Öztürkler, "Bu silahlanma kime karşıdır, neyin hazırlığıdır? Silahların gölgesinde çözüm olmaz. Gerçek niyetiniz güven değil, baskıysa bunu açıkça söyleyin. Zaten bize uygulattığınız izolasyonlardan bunu görüyor, biliyoruz." diye konuştu.

        "Diplomasi yeri medya önü değil, masadır"

        Rum tarafının son dönemde attığı adımların, bölgede artan askeri işbirlikleriyle birlikte gerilimi tırmandırdığını vurgulayan Öztürkler, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in "Avrupa Birliği Dönem Başkanlığına güvenerek Türkiye'yi köşeye sıkıştırma girişimlerine" de değindi.

        Görüşmelerin sürdüğü bir dönemde medya üzerinden verilen mesajlarla sürecin manipüle edilmeye çalışılmasının çözüm arayışına zarar verdiğini kaydeden Öztürkler, "Hayal satmak yerine gerçek niyetinizi muhataplarınıza doğrudan söyleyin. Diplomasi yeri medya önü değil, masadır." değerlendirmesini yaptı.

        "Türk askeri barışın ve istikrarın teminatıdır"

        Türk askerinin adadan çekileceğini düşünen çevrelere de seslenen Öztürkler, güvenlik dengeleri, uluslararası anlaşmalar ve bölgesel tehditlerin ortada olduğunu vurgulayarak, bu yöndeki söylemlerin sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti.

        Öztürkler, Türk askerinin barışın ve istikrarın teminatı olduğunu vurgulayarak, onların varlığının pazarlık unsuru değil, halkın güvenliği için vazgeçilmez bir gerçek olduğunu ifade etti.

        Son dönemde yapılan yatırımlara da dikkati çeken Öztürkler, ekonomik kalkınma amacıyla farklı alanlarda yürütülen çalışmaların toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandığını ve projelerin devam ettiğini bildirdi.

        Kepenk ile dükkan aralığında ateş yaktı, olası facia ucuz atlatıldı: O anlar kamerada

         İstanbul Arnavutköy'de, küçük bir çocuğun sokakta tehlikeli bir oyun oynadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun bir binanın önünde, kepenk ile iş yeri boşluğu arasına ateş yaktığı görüldü. Ateşin büyümesiyle korkan çocuk olay yerin

        #KKTC
        #GKRY
