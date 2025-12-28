KKTC'den tepki: Silahların gölgesinde çözüm olmaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İsrail ve Yunanistan arasında imzalanan yeni işbirliği anlaşmasına tepki göstererek, "Silahların gölgesinde çözüm olmaz." dedi.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre Öztürkler, bir televizyon programında konuştu.

Öztürkler, 21-25 Aralık Şehitler Haftası vesilesiyle yaptığı değerlendirmede, "Bu topraklarda özgürlük ve varoluş mücadelesi veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların fedakarlığı bugün hala yolumuzu aydınlatan en güçlü meşaledir. Bizim yolumuz, onların bıraktığı izdir." ifadelerini kullandı.

GKRY ile İsrail ve Yunanistan arasında imzalanan yeni işbirliği anlaşmasına tepki gösteren Öztürkler, "Bu silahlanma kime karşıdır, neyin hazırlığıdır? Silahların gölgesinde çözüm olmaz. Gerçek niyetiniz güven değil, baskıysa bunu açıkça söyleyin. Zaten bize uygulattığınız izolasyonlardan bunu görüyor, biliyoruz." diye konuştu.

"Diplomasi yeri medya önü değil, masadır"

Rum tarafının son dönemde attığı adımların, bölgede artan askeri işbirlikleriyle birlikte gerilimi tırmandırdığını vurgulayan Öztürkler, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in "Avrupa Birliği Dönem Başkanlığına güvenerek Türkiye'yi köşeye sıkıştırma girişimlerine" de değindi.