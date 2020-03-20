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Klarnet sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Birçok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

KLARNET NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, klarnet şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "kilarnet, klornet" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'klarnet'tir.

KLARNET NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı' anlamına gelen klarnet, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.