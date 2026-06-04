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        Haberler Kültür-Sanat Klasik Mitoloji sertifika programı 6 Haziran’da başlıyor

        Klasik Mitoloji sertifika programı 6 Haziran’da başlıyor

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, sanat tarihinin temel kaynaklarından klasik mitolojiyi odağına alan yeni sertifika programını sanatseverlerle buluşturuyor. Prof. Dr. Havva İşkan'ın vereceği dört haftalık eğitim programı, 6 Haziran'da başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        Klasik Mitoloji sertifika programı 6 Haziran'da başlıyor

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ilgiyle takip edilen sertifika programlarına bir yenisini ekliyor: Türk resim sanatının zengin geçmişine odaklanan konferans dizilerinin ardından Müze, sanatseverleri 6 Haziran Cumartesi günü başlayacak “Klasik Mitoloji” başlıklı yeni sertifika programına davet ediyor.

        Prof. Dr. Havva İşkan tarafından verilecek bu programda, sanatın her dalında iz bırakmaya devam eden mitolojik unsurlar kapsamlı bir bakış açısıyla ele alınacak. Eğitim boyunca ‘Olympos Pantheonu’ olarak bilinen tanrılar dünyası ile antik çağın masalsı kahramanları ve anti-kahramanları incelenirken; bu anlatıların Anadolu, Mezopotamya ve Mısır kültürlerindeki izleri sürülecek. Katılımcılar, mitolojik figürlerin kronolojik değişimlerini ve bu dönüşümlerin sanattaki yansımalarını dinleyecek.

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        Antik çağdan günümüze uzanan bu yolculuk, 6 Haziran’da başlayacak ve dört hafta boyunca her cumartesi 11.00-14.00 saatleri arasında BlackBox’ta düzenlenecek. Sanatseverler programa kombine biletle katılabilecek ve dört haftalık programı tamamlayan katılımcılara sertifika sunulacak.

        Sertifika programının biletleri İş Bankası kartlarına %25 indirim ayrıcalığıyla Biletix’ten temin edilebilir.

        Sertifika Programı Takvimi

        6 Haziran 2026, Cumartesi / 11.00-14.00

        Mitoloji ve İnanç | Olympos ve Roma Tanrıları

        13 Haziran 2026, Cumartesi / 11.00-14.00

        Kybele İrdelemeleri | Zeus ve Hera

        20 Haziran 2026, Cumartesi / 11.00-14.00

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